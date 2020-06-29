Следователи в Вологде проверяют факт двойного получения бюллетеней для голосования

ВОЛОГДА, 29 июня. /ТАСС/. Следственный отдел по городу Вологде СУ СК России по Вологодской области проводит доследственную проверку в связи с двойным получением бюллетеней для голосования, говорится в сообщении следственного управления СК РФ по области.

По данным следствия, 26 июня местная жительница 1967 года рождения, которая является членом Территориальной избирательной комиссии Вологодского района от КПРФ с правом решающего голоса, использовала служебное положение, чтобы ввести в заблуждение представителя нижестоящей избирательной комиссии. Женщина, злоупотребив доверием представителя избиркома, дважды получила бюллетени для участия в голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.

В связи с выявленным нарушением председатель областного избиркома обратился с заявлением в правоохранительные органы. "По результатам проверки будет принято процессуальное решение и дана юридическая оценка произошедшему на предмет признаков преступления по ч. 2 ст. 142.2 УК РФ ("Незаконные выдача и получение бюллетеня для общероссийского голосования")", - говорится в сообщении следственного управления.

Ранее председатель областного избиркома Денис Зайцев назвал произошедшее спланированной провокацией, так как проголосовавшая женщина является членом ТИКа и "не могла не знать, что совершает правонарушение".