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Голосование по поправкам в конституцию

Следователи в Вологде проверяют факт двойного получения бюллетеней для голосования

Ранее председатель областного избиркома Денис Зайцев назвал инцидент спланированной провокацией, так как нарушительницей оказалась членом Территориальной избирательной комиссии Вологодского района

ВОЛОГДА, 29 июня. /ТАСС/. Следственный отдел по городу Вологде СУ СК России по Вологодской области проводит доследственную проверку в связи с двойным получением бюллетеней для голосования, говорится в сообщении следственного управления СК РФ по области.

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По данным следствия, 26 июня местная жительница 1967 года рождения, которая является членом Территориальной избирательной комиссии Вологодского района от КПРФ с правом решающего голоса, использовала служебное положение, чтобы ввести в заблуждение представителя нижестоящей избирательной комиссии. Женщина, злоупотребив доверием представителя избиркома, дважды получила бюллетени для участия в голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.

В связи с выявленным нарушением председатель областного избиркома обратился с заявлением в правоохранительные органы. "По результатам проверки будет принято процессуальное решение и дана юридическая оценка произошедшему на предмет признаков преступления по ч. 2 ст. 142.2 УК РФ ("Незаконные выдача и получение бюллетеня для общероссийского голосования")", - говорится в сообщении следственного управления.

Ранее председатель областного избиркома Денис Зайцев назвал произошедшее спланированной провокацией, так как проголосовавшая женщина является членом ТИКа и "не могла не знать, что совершает правонарушение".

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РоссияВологодская областьГолосование по поправкам в конституцию
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