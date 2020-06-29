Путин отметил вклад российских кораблестроителей в укрепление обороноспособности страны

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов судостроительной отрасли с Днем кораблестроителя. Текст телеграммы опубликован в понедельник на сайте Кремля.

"Отрадно, что, опираясь на богатейший опыт своих предшественников, внедряя современные технологии, вы продолжаете создавать поистине уникальные корабли и суда, которые эффективно решают поставленные задачи в любой точке Мирового океана. Вносите существенный вклад в обеспечение обороноспособности страны, в укрепление ее экономического, научного потенциала", - говорится в телеграмме.

По словам главы государства, в период эпидемии коронавируса российский судостроительный комплекс сохранил устойчивость во многом благодаря трудолюбию и ответственному отношению работников отрасли.

Отдельно Путин выразил слова признательности в адрес ветеранов, которые в условиях военного времени помогали обеспечивать боеспособность флота, восстанавливали поврежденную технику, проектировали и строили новые корабли, а также осваивали производство боеприпасов и оружия. Президент отметил важность созданного историко-документального проекта "Корабелы Великой Победы", реализованного Российским историческим обществом и Объединенной судостроительной корпорацией, в котором воедино собраны свидетельства подвигов.

Ежегодно 29 июня в России отмечается День кораблестроителя. Эта памятная дата установлена постановлением правительства РФ от 30 мая 2017 года по предложению Министерства промышленности и торговли РФ. День приурочен к годовщине издания в 1667 году указа царя Алексея Михайловича о строительстве в селе Дединово на р. Оке (ныне Луховицкий район Московской обл.) военных кораблей для службы на Каспийском море. Этот указ стал первым в России официальным государственным заказом на строительство корабля.

Всего в России в области судостроения, разработки и производства оборудования для судов работают около 1 тыс. предприятий. В отечественной судостроительной отрасли с учетом смежных производств заняты более 200 тыс. человек.