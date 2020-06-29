Регионы Дальнего Востока направят запланированные на ВЭФ средства на борьбу с пандемией

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 июня. /ТАСС/. Регионы Дальневосточного федерального округа (ДФО) в связи с переносом Восточного экономического форума (ВЭФ) направят высвобожденные средства на мероприятия по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Об этом ТАСС сообщили власти российских субъектов Дальнего Востока.

Росконгресс 19 июня сообщил, что ВЭФ, проведение которого было запланировано на сентябрь 2020 года, перенесен на осень 2021 года. Пять лет подряд главной площадкой форума был кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский во Владивостоке.

"Средства, предусмотренные в республиканском бюджете на организацию и участие Республики Бурятия в Восточном экономическом форуме, сокращены и перераспределены на мероприятия по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции", - сказали в министерстве экономики Бурятии.

В пресс-службе правительства Чукотского автономного округа также сообщили, что заложенные на участие в форуме средства будут использованы для восстановления экономики, поддержки предпринимателей и жителей региона в условиях пандемии. "Пока сложно сказать конкретно, как именно будут перераспределены средства, но точно будут перенаправлены на другие важные для жителей полуострова направления", - рассказал собеседник агентства.

По словам главы Якутии Айсена Николаева, высвободившиеся из-за отмены ВЭФ средства регион направит "на решение первоочередных приоритетных вопросов, связанных с борьбой с коронавирусом и преодолением последствий пандемии". Правительству республики даны поручения внести конкретные предложения.

Что касается Приморского края, там средства вернутся в бюджет региона и будут направлены на исполнение социальных обязательств перед жителями, рассказала ТАСС министр экономического развития Приморского края Наталья Набойченко.

По информации властей Еврейской автономной области (ЕАО), в бюджете региона средства на организацию выставочной экспозиции на ВЭФ заложены не были, только на проведение культурной программы - около 1 млн рублей. Эти средства останутся в распоряжении профильного управления и будут перераспределены на текущие потребности областных учреждений культуры.

Подготовка к ВЭФ

Сахалинская область в этом году запланировала на подготовку к ВЭФ около 40 млн рублей. Регион собирался расконсервировать павильон прошлых лет, который находится на острове Русском во Владивостоке, и заполнить его новыми экспонатами и зонами. Область еще не успела потратить средства и закупить все необходимое для этих целей, сообщили ТАСС островные власти. В Якутии проекты и соглашения, которые готовились для презентации и подписания в рамках ВЭФ, будут презентованы на других крупных конгрессно-выставочных мероприятиях в этом и следующем годах. "Уже в начале 2021 года пройдет еще одно крупное мероприятие - Российский инвестиционный форум. Правительством республики ведется подготовка к подписанию ряда соглашений в рамках данного форума и других конгрессно-выставочных мероприятий. В рамках ВЭФ-2020 открытие предприятий не планировалось, однако по мере подготовки такой вопрос может войти в повестку других предстоящих мероприятий", - уточнил глава республики.

В Бурятии предвидели отмену ВЭФ, так как ограничительные меры из-за коронавируса начались еще в феврале, и уже тогда прогнозировали длительность пандемии. Поэтому регион не вел проработку конкретных соглашений для форума. "Мы предварительно проработали дизайн-концепцию павильона, провели переговоры с нашими предприятиями - потенциальными участниками выставки. Все идеи мы надеемся реализовать в 2021 году", - прокомментировали ТАСС в министерстве экономики республики.

Приморский край планировал показать на форуме проекты в сфере комплексной застройки и возможности для познавательного исторического и экологического туризма. "Большой блок планировался по туризму в регионе. В том числе - проект по созданию этнопарка "Стеклянуха" (Стеклянухинское городище в Шкотовском районе Приморского края - территория памятника археологии - прим. ТАСС)" - отметила министр экономического развития региона Наталья Набойченко. По ее словам, на ВЭФ также собирались презентовать проект научно-образовательного центра в сфере сельского хозяйства, но теперь власти намерены показать результат через год.

"Безусловно, отмена ВЭФ в 2020 году - потеря. Восточный экономический форум - это площадка, на которой удобно заключать соглашения с потенциальными инвесторами, обмениваться опытом с регионами. Статусность форума высокая, и, конечно, было бы интереснее привезти инвесторов туда, провести с ними ряд стратегических сессий, переговоров, пригласить представителей Минвостокразвития, другие федеральные институты, но <...> будем подстраиваться к непростым условиям, мы постараемся заместить неполученные результаты ВЭФ работой на местах", - сказала исполняющая обязанности заместителя председателя правительства Еврейской автономной области по экономической политике Галина Соколова.

О форуме

Организатором ВЭФ выступает фонд "Росконгресс". В 2019 году участники ВЭФ подписали 270 соглашений на сумму более 3,4 трлн рублей, что на 13 процентов больше, чем годом ранее. В форуме приняли участие более 8,5 тыс. человек из 65 государств, в том числе почти 1,3 тыс. представителей СМИ.