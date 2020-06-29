СП: федеральный проект "Чистый воздух" нужно расширить с 12 до 46 городов России

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Федеральный проект "Чистый воздух" необходимо распространить с нынешних 12 городов до 46, где наблюдается высокое загрязнение. Об этом в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, сообщил аудитор Счетной палаты Михаил Мень.

"Мы считаем, что на перспективу надо было закладывать в проект все 46 городов, отмеченных Росгидрометом. Нужно добиваться здесь большего финансирования. Мы все понимаем, есть ограничения бюджетных средств. Но значит, нужно было настаивать, чтобы именно на этот проект было выделено большее финансирование", - сказал Мень.

По его словам, президент России Владимир Путин сегодня уделяет очень большое внимание экологическим проблемам, и Счетная палата только помощник в этом для Минприроды.

"Как я уже говорил, нацпроект нуждается в существенном изменении. И мы готовы в диалоге с Минприроды и общественностью с учетом сложившейся ситуации вырабатывать наиболее оптимальные решения, обеспечивающие вклад в достижение национальных целей", - добавил Мень.

В апреле Общероссийский народный фронт подготовил 50 предложений по корректировке нацпроекта "Экология", в том числе по реформированию мусорной отрасли, борьбе с лесными пожарами и загрязнением воздуха. В частности, предлагалось распространить проект "Чистый воздух" с 12 нынешних городов на 46, где, по данным Росгидромета, самое большое загрязнение воздуха.

Одной из целей национального проекта "Экология" является снижение уровня загрязнения воздуха в крупных промышленных центрах, включая Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Читу. Также ожидается рост использования природного газа в качестве топлива и создание экологичных транспортных систем в городах.