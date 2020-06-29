В Башкирии открытие школьных лагерей отложили на две недели

УФА, 29 июня. /ТАСС/. Глава Башкирии Радий Хабиров распорядился перенести на 15 июля открытие школьных и пришкольных лагерей, которые должны были начать работу с начала июля. Также на две недели продлевается режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет, сообщил он в понедельник на оперативном совещании в правительстве республики.

"У нас нет оснований продолжать дальнейшую деизоляцию, дальнейшую демократизацию всех этих норм. Мы проанализировали и опираемся на решения и указания Роспотребнадзора по республике, у нас был план 1 и 3 [июля] начать открывать школьные и пришкольные лагеря - мы принимаем решение - мы этого не делаем. К главам муниципалитетов обращаюсь - не берем грех на душу, я много раз говорил, если Роспотребнадзор говорит не надо - значит не надо", - сказал Хабиров.

Глава региона добавил, что ориентировочно данные учреждения должны открыться с 15 июля. С понедельника, 29 июня, в республике разрешена работа спортзалов, спортивных секций, аквапарков и бассейнов, а также храмов и мечетей. При этом режим самоизоляции для пожилых людей продлевается. "Режим самоизоляции для людей старше 65 лет мы продлеваем на две недели - до 15 июля. Ничего с этим мы поделать не можем, ситуация такова", - отметил Хабиров.

По данным Минздрава региона, в республике зарегистрировано 5 315 случаев заражения коронавирусной инфекцией, темп прироста составляет менее 1%. В стационарах на лечении находятся 693 человека, из них 32 в тяжелом состоянии.