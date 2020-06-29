На Кубани полностью решат проблему водоснабжения курортных районов до 2024 года

КРАСНОДАР, 29 июня. /ТАСС/. Власти Краснодарского края планируют к 2024 году полностью решить проблему водоснабжения курортных городов и районов благодаря реконструкции трех магистральных водопроводов: Троицкого, Ейского и Таманского, сообщил ТАСС губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

"Мы выделяем миллиарды рублей на ремонт Троицого, Таманского, Ейского групповых водопроводов. Эти объекты капитально не ремонтировались с момента сдачи в эксплуатацию. Сети изношены практически полностью. Поэтому до 2024 года на обновление этих трех объектов из краевого бюджета направлено 10 млрд рублей. По Троицкому работа в активной фазе, по Таманскому и Ейскому идет подготовительная работа", - сказал глава региона.

Магистральные системы обеспечивают водой восемь муниципалитетов, в которых проживает около 1 млн человек, а в летний период это количество увеличивается в два раза за счет туристов. По словам губернатора, Краснодарский край является одним из самых привлекательных регионов для переезда и ведения бизнеса. Кубань лидирует в рейтинге инвестиционной привлекательности среди регионов, занимает третье место в стране по вводу жилья. Новые дома и предприятия увеличивают нагрузку на уже имеющуюся инфраструктуру, в связи с чем руководством края было инициировано масштабное строительство и реконструкция коммунальной инфраструктуры.

"К 2024 году мы построим и реконструируем более 160 км магистральных сетей водоснабжения. Таким образом, мы повышаем надежность систем, решаем проблему с авариями на групповых водопроводах. В целом создаем задел для развития территорий, для подключения новых потребителей", - сказал Кондратьев.

Водоснабжение станет надежнее

По информации пресс-службы регионального министерства ТЭК и ЖКХ, всего в рамках проекта планируется реконструировать около 95 км Ейского группового водопровода, который снабжает водой Ейский, Щербиновский, Староминской, Кущевский районы Краснодарского края и Азовский район Ростовской области. На эти цели в 2020-2023 гг. будет выделено более 5 млрд рублей. Кроме того, на строительство новой ветки и комплексный ремонт Троицкого водопровода, которым пользуются жители Крымского района, Новороссийска и Геленджика, планируется выделить около 4 млрд рублей. Также около 1,5 млрд рублей будет направлено на обновление Таманского группового водопровода, который подает воду в 28 населенных пунктов на Таманском полуострове.

"В настоящее время рассматриваются различные варианты используемых материалов, по характеристикам не уступающие стали. Это чугун, полиэтилен и стеклопластик. Окончательное решение по выбору материала труб для магистралей принимается после согласования задания на проектирование", - добавили в министерства, уточнив, что по проекту срок безаварийной работы должен составлять не менее 50 лет.

Всего за последние пять лет на строительство водопроводов в крае было выделено около 1,5 млрд рублей. Новые инженерные сети прокладывались вместо наиболее изношенных. К примеру, в мае 2020 года был запущен новый участок Троицкого водопровода.

Строительство объектов водоснабжения в крае ведется и по нацпроекту "Экология" - новые ветки появятся в Армавире и Анапе.

"Еще пять лет назад в регионе остро стояла проблема реконструкции объектов ЖКХ. За пять лет нам удалось проделать большой объем работ по замене сетей водоснабжения и созданию новых объектов ЖКХ. С 2015 года за счет края и муниципалитетов в регионе обновлено более 3,7 тыс. км водопроводных сетей", - сообщил ТАСС вице-губернатор Кубани Анатолий Вороновский.

Газ и свет - в каждый дом

По словам Вороновского, на строительство объектов газо- и теплоснабжения в этом году будет направлено почти 1 млрд рублей. В пресс-службе регионального министерства добавили, что всего с 2015 года было газифицировано более 100 населенных пунктов, общий уровень газификации края вырос до 83%.

В настоящее время в регионе без доступа к сетевому снабжению природным газом остаются 578 населенных пунктов, где потребности в топливе обеспечиваются сжиженным углеводородным газом или жидким топливом. По планам властей, до 2030 года доля газифицированных населенных пунктов увеличится до 95%. На эти цели в ближайшие два года по государственной программе "Развитие топливно-энергетического комплекса" предусмотрено выделение 600 млн рублей. Общий ежегодный объем финансирования инвестпрограмм для газораспределительных организаций составляет около 300 млн рублей.

"Среди негазифицированных населенных пунктов есть и такие, которые находятся в зоне Азово-Черноморского побережья. К таким районам можно отнести Туапсинский район, Лазаревский район города Сочи, некоторые населенные пункты муниципальных образований Геленджика, Горячего Ключа, Апшеронского и Мостовского районов", - сообщили в пресс-службе. Там отметили, что отсутствие в настоящее время природного газа в поселках и станицах обусловлено большими затратами, которые требуются для проведения газопроводов в удаленные от магистральных сетей населенные пункты.

В Краснодарском крае остро стоит проблема нехватки электроэнергии. В летний период, когда в регион приезжают туристы, нагрузка на энергосистему увеличивается, периодически происходят аварийные отключения, в том числе и из-за износа сетей. Общая мощность энергостанций региона составляет 2,1 тыс. МВт, в то время как максимум электрической нагрузки в пик превышает 5 тыс. МВт. По этой причине электроснабжение потребителей края осуществляется из Ростовской области и Ставропольского края в объеме до 3 тыс. МВт.

Для решения этой проблемы на Кубани ведется строительство солнечных и теплоэлектростаницй (ТЭС). В частности "ТЭС Ударная" в Крымском районе, которая позволит снизить переток электроэнергии из соседних регионов на 500 МВт. Строительство первой очереди одобрено Главгосэкспертизой. На Российском инвестиционном форуме в Сочи в 2019 году было подписано соглашение о строительстве на Кубани 18 солнечных электростанций, мощность каждой из которых составит 4,9 МВт.

Согласно договоренностям губернатора Кондратьева с руководством Россетей планируется обновление региональных электросетей. До 2022 года планируется реконструировать более 1 тыс. км воздушных и кабельных линий электропередачи и обновить центры питания. Объем вложений составит около 10 млрд рублей.