В России за сутки выявили 6,7 тыс. случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 6 719, сообщили журналистам в понедельник в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Таким образом, этот показатель уже четыре дня держится на отметке ниже 7 тыс.

Согласно данным штаба, общее число заразившихся достигло 641 156. Суточный рост четыре дня не превышает 1,1%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Чукотском и Ненецком АО (по 0%), в Москве и Севастополе (по 0,4%), в Московской области и Северной Осетии (по 0,6%).

В Москве зафиксировано 782 новых случаев заражения за сутки, в Московской области - 335, в Ханты-Мансийском АО - 277, в Иркутской области - 236 и в Санкт-Петербурге - 219. Всего на данный момент в России активными остаются 228 560 случае заболевания, именно столько людей продолжают лечение.

Выздоровевшие пациенты

Число вылечившихся пациентов, у которых диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 4 343, всего в России уже выздоровели 403 430 человек.

Согласно данным штаба, доля выздоровевших составляет около 63% от общего количества заразившихся коронавирусом в стране.

В частности, за минувшие сутки был выписан 1 091 пациент в Московской области, 1 007 - в Москве, 247 - в Санкт-Петербурге, 174 - в Нижегородской области и 113 - в Ханты-Мансийском АО.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло на 93, до 9 166. Из данных штаба следует, что с начала вспышки заболевания в стране умерли 1,43% заразившихся коронавирусом.

За сутки было зарегистрировано 23 летальных исхода в Москве, 19 - в Санкт-Петербурге, 11 - в Московской области, 4 - в Ханты-Мансийском АО, по 3 - в Тульской, Омской, Ростовской и Нижегородской областях.