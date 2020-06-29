Глава Ростуризма анонсировала запуск в июле круизов по Енисею

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. В России во второй половине июля впервые запустят круизы по Енисею. Об этом сообщила ТАСС руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

"И две новинки сезона: это круизы к Соловецким островам, и впервые в истории круиз по Енисею с возможностью посетить фантастическое место - плато Путорана, оно очень труднодоступное, обычно его посещают на вертолете. Круизы стартуют во второй половине июля", - сказала Догузова.

Ранее Ростуризм анонсировал запуск более десяти новых пакетных туристических предложений по России, включая туры в Калининградскую область, в Хакасию, на Алтай и в Бурятию (озеро Байкал). Кроме того, ведомство совместно с туроператорами и региональными властями работает над созданием доступного турпродукта на Дальний Восток, сообщила ранее руководитель Ростуризма.

Полноценный запуск летнего туристического сезона в России планируется с 1 июля, принять туристов будет готово большинство регионов РФ. Актуальную информацию о том, как туризм в том или ином регионе выходит из карантинных ограничений, можно посмотреть на портале Russia.Travel.