Лавров: Европа не собирается открывать границы для россиян на данном этапе пандемии

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Страны Европы пока не рассматривают возможность открытия границ для российских граждан, исходя из количества выявленных случаев заражения коронавирусом в РФ. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу RT .

"Сейчас открывают Европу, но, учитывая количество выявленных случаев инфицирования, Россия, как США и Бразилия, на данном этапе рассматривается в качестве страны, для которой Европа пока не откроется", - отметил министр.

По словам Лаврова, в настоящее время Россия оценивает условия для возобновления сообщения с другими государствами. "Мы как министерство иностранных дел будем обеспечивать информацию о том, какова эпидемиологическая ситуация в зарубежных странах. Эту информацию министерство будет переправлять в российские структуры, которые профессионально будут оценивать, насколько опасно или безопасно", - пояснил он.

Журналист RT поинтересовался у Лаврова, известно ли ему о существовании схемы вылета россиян за рубеж через Белоруссию: например, авиакомпании "Белавиа" и "Турецкие авиалинии" сейчас осуществляют полеты в Турцию. "Мы не можем запретить людям пользоваться этой возможностью. Другое дело, конечно, осторожность и здравый смысл должны присутствовать при принятии решения", - отметил министр.

Почти все внутренние границы в Евросоюзе открыты с 15 июня. Ранее Еврокомиссия рекомендовала начать поэтапное открытие внешних границ с 1 июля.

Из-за ситуации с распространением коронавируса Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только рейсы для возвращения пассажиров домой.