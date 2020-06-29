МИД России сохранит элементы работы онлайн после пандемии

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. МИД РФ продолжит использовать элементы работы в формате онлайн и после окончания пандемии коронавируса. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу RT .

"Думаю, что после того, как все это успокоится (надеюсь, это произойдет быстро), какие-то элементы этой работы мы будем продолжать использовать, особенно, когда речь идет о партнерах, которым логистически долго и непросто добираться, например из Южной Америки. Это целая история: когда они планируют свои загранкомандировки, они должны состыковать три-четыре-пять стран, чтобы каждый раз не тратить по 15-16 часов на перелет в один конец", - сказал он.

По словам Лаврова, система проведения встреч дистанционно достаточно эффективно работает, однако личное общение невозможно заменить, особенно, когда речь идет о переговорах с иностранным партнером не для галочки.

"Бывают визиты (назову их "визитами вежливости"), когда один зачитал, как все у нас неплохо, второй зачитал, как все у нас хорошо, договорились встречаться еще. Я немного утрирую, но бывают легкие визиты, на которых нет задачи провести переговоры и обязательно решить какую-то проблему в данный момент", - пояснил он.

Министр подчеркнул, что, в случае если решение таких проблем стоит на повестке дня конкретных переговоров, это уже сложно решать онлайн. "Нужно видеть глаза, и не просто глаза на плазме, а вживую. Есть вещи, которые трудно доверить даже самой защищенной видео-конференц-связи. Это по-человечески должно быть понятно", - указал он.

Комментируя вызванные пандемией изменения в работе министерства иностранных дел, Лавров отметил, что, если бы такая пандемия произошла еще 10 лет назад, наверное, МИД оказался бы в гораздо более сложной ситуации с точки зрения его нормального функционирования.

"Сейчас это случилось уже после достаточно широкого внедрения в работу МИД России и других федеральных и региональных структур современных методов коммуникации. Нам не составляло большого труда наладить эту работу в режиме онлайн. Никаких особых сложностей при этом мы не испытывали", - подчеркнул министр.

Заразившиеся дипломаты

Около 40 российских дипломатов, в том числе в региональных представительствах МИД, заразились коронавирусом, один сотрудник умер, сообщил глава МИД РФ.

По его словам, среди заболевших сотрудники не только центрального аппарата МИД, но и территориальных отделений "в ключевых регионах Российской Федерации, где большое иностранное консульское представительство". "Около четырех десятков. Подавляющее большинство - в легкой форме. Один летальный случай", - обратил внимание министр.

Он рассказал, что умершему дипломату было 62 года. "Его супруга - медицинский работник (это не большой секрет), работала на скорой помощи и, видимо, сама была просто носителем, без симптомов", - добавил Лавров.

"Мы строго соблюдаем все рекомендации Роспотребнадзора, Департамента здравоохранения Москвы, в том числе в отношении удаленной работы, - отметил глава дипведомства. - У нас примерно половина сотрудников как с самого начала стали работать на удаленке, так и продолжают". Отвечая на вопрос о том, какой у него самого режим работы, министр подчеркнул: "Я должен приезжать, смотреть. Собственно, как и все, работаю в своем кабинете".

Лавров заметил, что сам на удаленке не работал. "За мной тоже "следят". Я не общаюсь с большим количеством людей. Нас регулярно проверяют - по несколько раз в неделю, - рассказал он. - У нас есть все средства индивидуальной защиты для посетителей. Но их стало меньше, стараемся в основном решать вопросы по телефону".

Он также подтвердил, что сам коронавирусом не заразился: "Бог миловал пока".

Министр отметил, что решение о том, когда возобновится внешнее авиационное, железнодорожное и автомобильное сообщение, пока не принято.

"В ближайшее время, наверное, будет принято решение о том, как быть с возобновлением авиационного, железнодорожного и автомобильного сообщения с внешним миром. В зависимости, конечно, от того опыта, который мы сейчас все проходим, будут приниматься эти решения", - сказал он.

Лавров указал на то, что у дипломатов жизнь постепенно начинает возвращаться в привычное русло. "Мы постепенно уже начинаем возвращаться к обычной жизни, выходя из периода видеоконференций, которых провели более пятнадцати, в том числе такие крупные, как видеоконференции министров иностранных дел ОДКБ, СНГ, ШОС, Россия - АСЕАН", - отметил министр.

Глава МИД РФ обратил внимание на то, что за последние две недели уже принял в очном режиме в Москве двух своих коллег - министра иностранных дел Ирана и Венесуэлы Мохаммада Джавада Зарифа и Хорхе Арреасу. "Сам впервые за три месяца побывал за границей в Сербии и в Белоруссии. Оба визита планировались еще на март", - добавил он.