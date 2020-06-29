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Пандемия коронавируса нового типа

МИД России сохранит элементы работы онлайн после пандемии

По словам главы ведомства Сергея Лаврова, система проведения встреч дистанционно достаточно эффективно работает, однако личное общение невозможно заменить

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. МИД РФ продолжит использовать элементы работы в формате онлайн и после окончания пандемии коронавируса. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу RT.

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"Думаю, что после того, как все это успокоится (надеюсь, это произойдет быстро), какие-то элементы этой работы мы будем продолжать использовать, особенно, когда речь идет о партнерах, которым логистически долго и непросто добираться, например из Южной Америки. Это целая история: когда они планируют свои загранкомандировки, они должны состыковать три-четыре-пять стран, чтобы каждый раз не тратить по 15-16 часов на перелет в один конец", - сказал он.

По словам Лаврова, система проведения встреч дистанционно достаточно эффективно работает, однако личное общение невозможно заменить, особенно, когда речь идет о переговорах с иностранным партнером не для галочки.

"Бывают визиты (назову их "визитами вежливости"), когда один зачитал, как все у нас неплохо, второй зачитал, как все у нас хорошо, договорились встречаться еще. Я немного утрирую, но бывают легкие визиты, на которых нет задачи провести переговоры и обязательно решить какую-то проблему в данный момент", - пояснил он.

Министр подчеркнул, что, в случае если решение таких проблем стоит на повестке дня конкретных переговоров, это уже сложно решать онлайн. "Нужно видеть глаза, и не просто глаза на плазме, а вживую. Есть вещи, которые трудно доверить даже самой защищенной видео-конференц-связи. Это по-человечески должно быть понятно", - указал он.

Комментируя вызванные пандемией изменения в работе министерства иностранных дел, Лавров отметил, что, если бы такая пандемия произошла еще 10 лет назад, наверное, МИД оказался бы в гораздо более сложной ситуации с точки зрения его нормального функционирования.

"Сейчас это случилось уже после достаточно широкого внедрения в работу МИД России и других федеральных и региональных структур современных методов коммуникации. Нам не составляло большого труда наладить эту работу в режиме онлайн. Никаких особых сложностей при этом мы не испытывали", - подчеркнул министр.

Заразившиеся дипломаты

Около 40 российских дипломатов, в том числе в региональных представительствах МИД, заразились коронавирусом, один сотрудник умер, сообщил глава МИД РФ.

По его словам, среди заболевших сотрудники не только центрального аппарата МИД, но и территориальных отделений "в ключевых регионах Российской Федерации, где большое иностранное консульское представительство". "Около четырех десятков. Подавляющее большинство - в легкой форме. Один летальный случай", - обратил внимание министр.

Он рассказал, что умершему дипломату было 62 года. "Его супруга - медицинский работник (это не большой секрет), работала на скорой помощи и, видимо, сама была просто носителем, без симптомов", - добавил Лавров.

"Мы строго соблюдаем все рекомендации Роспотребнадзора, Департамента здравоохранения Москвы, в том числе в отношении удаленной работы, - отметил глава дипведомства. - У нас примерно половина сотрудников как с самого начала стали работать на удаленке, так и продолжают". Отвечая на вопрос о том, какой у него самого режим работы, министр подчеркнул: "Я должен приезжать, смотреть. Собственно, как и все, работаю в своем кабинете".

Лавров заметил, что сам на удаленке не работал. "За мной тоже "следят". Я не общаюсь с большим количеством людей. Нас регулярно проверяют - по несколько раз в неделю, - рассказал он. - У нас есть все средства индивидуальной защиты для посетителей. Но их стало меньше, стараемся в основном решать вопросы по телефону".

Он также подтвердил, что сам коронавирусом не заразился: "Бог миловал пока".

Министр отметил, что решение о том, когда возобновится внешнее авиационное, железнодорожное и автомобильное сообщение, пока не принято.

"В ближайшее время, наверное, будет принято решение о том, как быть с возобновлением авиационного, железнодорожного и автомобильного сообщения с внешним миром. В зависимости, конечно, от того опыта, который мы сейчас все проходим, будут приниматься эти решения", - сказал он.

Лавров указал на то, что у дипломатов жизнь постепенно начинает возвращаться в привычное русло. "Мы постепенно уже начинаем возвращаться к обычной жизни, выходя из периода видеоконференций, которых провели более пятнадцати, в том числе такие крупные, как видеоконференции министров иностранных дел ОДКБ, СНГ, ШОС, Россия - АСЕАН", - отметил министр.

Глава МИД РФ обратил внимание на то, что за последние две недели уже принял в очном режиме в Москве двух своих коллег - министра иностранных дел Ирана и Венесуэлы Мохаммада Джавада Зарифа и Хорхе Арреасу. "Сам впервые за три месяца побывал за границей в Сербии и в Белоруссии. Оба визита планировались еще на март", - добавил он.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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