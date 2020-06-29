Лавров: ни одна страна не вывозила своих граждан домой бесплатно

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Вывоз своих граждан домой во время пандемии ни одна страна не осуществляла бесплатно. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу RT .

"Нигде бесплатно никто никого не вывозил, - сказал он. - Всем либо дают в долг, либо берут расписку, что по возвращении человек оплатит соответствующую сумму. У нас все это сопоставлялось с имеющимися возможностями для размещения людей на карантине".

С 27 марта Россия полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только рейсы для возвращения пассажиров домой. Для этого россиянам необходимо зарегистрироваться на сайте "Госуслуги". При этом граждане, у которых есть неиспользованные билеты российских авиакомпаний, принимаются на борт бесплатно. Те, у которых есть билеты иностранных авиакомпаний, должны оплатить €200 на человека для среднемагистральных рейсов и €400 - для дальнемагистральных. На время пребывания за рубежом предусмотрены выплаты в размере 2,4 тыс. рублей на взрослого в сутки.

Аналогичный порядок возвращения ввели и другие страны. В Германии, например, вывезенные из-за рубежа граждане страны, по словам министра иностранных дел Хайко Мааса, скоро начнут получать счета, которые будут учитывать дальность маршрута, средние цены на билет в данном направлении и стоимость программ по эвакуации граждан в других странах Евросоюза.

Россияне за рубежом

По словам Лаврова, около 20 тыс. российских граждан, выразивших желание вернуться домой в период пандемии, остаются за рубежом.

"На первом этапе было принято решение, что не больше 500 человек в день могут вернуться вывозными рейсами в Москву и Московскую область и не более 200 человек в другие регионы. Несмотря на то, что основная масса вернулась, есть еще не меньше пары десятков тысяч наших граждан, которых мы пока вывезти не смогли, в том числе потому, что они находятся в малодоступных для российской авиации местах за границей, - сказал Лавров. - Это может быть и в Океании, и на каких-нибудь островах, на Филиппинах. Латинская Америка, где тоже экзотические места зачастую сопряжены с удалением от цивилизации".

Организованных российских туристов удалось вывезти достаточно оперативно, основная работа была с неорганизованными туристами и другими гражданами, подчеркнул руководитель российского дипведомства.

Как уточнил Лавров, у организованного туриста всегда есть обратный билет и обязательства туроператора. "Индивидуальный турист может поехать без обратного билета, поскольку он еще не знает, сколько он там захочет провести времени. И таких очень много, я вас уверяю. Кроме того, помимо людей, которые просто поехали провести время за границей, отдохнуть, есть еще одна большая группа российских граждан, которые находились за границей либо на учебе, либо на продолжительном лечении, либо на постоянном жительстве, и вдруг решили, что условия их жизни в тех же самых США, например в Нью-Йорке, в связи с этой инфекцией испортились. И они решили, что будет лучше на время вернуться в Россию, и тоже записались на портале "Госуслуги" в качестве желающих вернуться", - сказал он.

Как отметил глава МИД РФ, для вывоза оставшихся за границей граждан необходимо создавать вывозные хабы, а в России - ввозные хабы, откуда соответствующие регионы под свои гарантии "заберут этих людей и всех заверят, что вернувшиеся на родину граждане пройдут необходимые карантинные меры".

Лавров подчеркнул, что это сейчас самая кропотливая работа, ей в МИД занимаются координационный штаб, Департамент ситуационно-кризисный центр, все территориальные департаменты, в зависимости от того, о каком регионе мира идет речь, и Департамент информации и печати.

"Мы также на уровне заместителя министра представлены в оперативном штабе под председательством заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой, работаем в координационной группе Госсовета, которую возглавляет мэр Москвы Сергей Собянин", - напомнил Лавров.

Ситуация со школьниками

Порядка шести школьников из России, выехавших в США по образовательным программам, остаются в Соединенных Штатах.

"Здесь есть какая-то НПО, с которой сотрудничает американская структура, занимающаяся обучением иностранцев, - указал Лавров. - По этой линии они оплачивают какие-то расходы, их перевозят, они располагаются в американских семьях и где-то в глубинке, в различных штатах обучаются в колледжах, школах. Вот таких оказалось более 60 человек. Сейчас, по-моему, там остаются уже только шесть".

Министр рассказал, что в ряде случаев российские дипломаты сами покупали школьникам билеты на самолет или поезд. "Важно решить эту проблему, - подчеркнул он. - А как иначе? Несовершеннолетние дети остаются в американской семье. Когда началась пандемия, американские семьи в ряде случаев говорили мальчику или девочке: "Спасибо большое, мы оказывали услуги по проживанию пока все шло хорошо, а сейчас ситуация иная, поэтому прекращаем сотрудничать с этой программой".

Лавров отметил, что со стороны посольства РФ в США было искреннее желание помочь. "Это похвально и заслуживает поощрения. Нормальный дипломат с незарубцевавшимися нервными окончаниями по восприятию происходящего в мире, как правило, хочет помогать людям, оказавшимся в нестандартной ситуации", - заключил он.

Открытие границ

Страны Европы пока не рассматривают возможность открытия границ для российских граждан, исходя из количества выявленных случаев заражения коронавирусом в РФ, заявил министр.

"Сейчас открывают Европу, но, учитывая количество выявленных случаев инфицирования, Россия, как США и Бразилия, на данном этапе рассматривается в качестве страны, для которой Европа пока не откроется", - сказал он.

По словам Лаврова, в настоящее время РФ оценивает условия для возобновления сообщения с другими государствами. "Мы как министерство иностранных дел будем обеспечивать информацию о том, какова эпидемиологическая ситуация в зарубежных странах. Эту информацию министерство будет переправлять в российские структуры, которые профессионально будут оценивать, насколько опасно или безопасно", - пояснил глава российского дипведомства.

Журналист RT поинтересовался у Лаврова, известно ли ему о существовании схемы вылета россиян за рубеж через Белоруссию: например, авиакомпании "Белавиа" и "Турецкие авиалинии" сейчас осуществляют полеты в Турцию. "Мы не можем запретить людям пользоваться этой возможностью. Другое дело, конечно, осторожность и здравый смысл должны присутствовать при принятии решения", - отметил министр.

Почти все внутренние границы в Евросоюзе открыты с 15 июня. Ранее Еврокомиссия рекомендовала начать поэтапное открытие внешних границ с 1 июля.