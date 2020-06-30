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Холодный душ: зачем и на сколько дней в Москве отключат горячую воду

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

С 1 июля в Москве начнется плановое отключение горячего водоснабжения в многоквартирных домах. Обычно оно стартует раньше, но в этом году его отложили из-за режима самоизоляции.

Зачем это делают каждый год, где получить информацию о своей квартире и когда прекратятся массовые отключения горячей воды — в материале ТАСС.

Зачем каждый год в Москве отключают горячую воду?

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Отключение горячей воды необходимо для проверки системы теплоснабжения столицы и ее подготовки к отопительному сезону.

Какие именно работы проводятся?

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Летом проводятся техническое освидетельствование и испытания тепловых сетей на прочность, а также их диагностика, ремонт и перекладка. 

На какой срок отключают воду?

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Максимальный срок, на который отключают горячую воду, — десять дней. Во многих домах применяются сокращенные сроки отключения — от одного до девяти дней.

При этом до 2011 года воду отключали на 14 дней, а еще раньше — на 21 день.

Есть ли дома, где воду не отключают?

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Да. Возможна даже ситуация, когда на одной и той же улице в одном доме горячую воду отключат, а в другом — нет. 

Почему так получается? И почему различаются сроки отключения воды?

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Это связано с состоянием коммуникаций и оборудования. Есть участки, где установлено новое оборудование, но даже его необходимо обслуживать. Здесь срок отключения может составлять один день. Есть участки, где, к примеру, насосы, двигатели и теплообменники требуют замены. Соответственно, проведение более масштабных работ требует более продолжительного срока отключения.

Когда закончатся ремонтно-профилактические работы, требующие отключения воды?

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Подготовка к следующему отопительному периоду завершится к 1 сентября.

Как узнать, когда и на сколько дней в моем доме отключат воду?

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Узнать сроки отключения горячей воды можно на сайте МОЭК Онлайн, а также на портале мэра Москвы. Нужно ввести адрес дома, и система покажет дату отключения. Сервис доступен всем пользователям, предварительная регистрация не требуется.

Срок проведения профилактических работ указан в полных сутках, то есть с 00:00 даты начала отключения горячей воды до 23:59 даты окончания отключения водоснабжения.

Нужно ли как-то подготовиться к отключению горячего водоснабжения?

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Если в квартире установлены счетчики, специалисты советуют перекрывать стояк горячей воды на весь период отключения, в противном случае холодная вода, текущая из открытого по привычке крана, будет тарифицироваться как горячая.

В других странах

В большинстве стран мира плановых отключений горячей воды нет из-за отсутствия систем централизованного горячего водоснабжения. Обычно в дома подается только холодная вода, которая на месте подогревается бойлерами. Локальные водонагреватели и котлы стоят либо в квартирах (индивидуальное отопление), либо в подвалах многоэтажных домов (общее домовое отопление, которое включается домуправлением).
 
Системы централизованного горячего водоснабжения наиболее широко распространены в государствах бывшего СССР и Восточной Европы, а также в скандинавских странах. Там ежегодные отключения горячей воды для профилактического ремонта систем теплоснабжения производятся на короткий период. Например, в Польше горячую воду отключают на срок от четырех часов до двух дней, в Латвии — от нескольких часов до двух-четырех дней (максимум — на неделю), в Эстонии — на один-два дня. В Чехии профилактические работы обычно длятся от двух до пяти дней, а на новых участках теплосети — лишь несколько часов. Однако в некоторых районах Праги, где есть проблемы с трубопроводом, горячую воду могут отключать на две недели. В городах Финляндии горячую воду перестают подавать только в случае аварий на тепломагистралях.
 
В странах СНГ горячее водоснабжение прекращается на более длительный срок. Например, на Украине жители остаются без горячей воды, как правило, на две недели. Плановое отключение начинается в апреле-мае и продолжается до сентября-октября. Есть населенные пункты, где профилактика сетей длится до двух месяцев, либо горячее водоснабжение отключают и включают вместе с отоплением. В Белоруссии горячее водоснабжение прекращается в период с мая по август на две недели, однако в некоторых районах Минска эти сроки сокращены до десяти дней.​

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Подготовлено при участии ТАСС-Досье

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