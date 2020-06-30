Холодный душ: зачем и на сколько дней в Москве отключат горячую воду

В других странах

В большинстве стран мира плановых отключений горячей воды нет из-за отсутствия систем централизованного горячего водоснабжения. Обычно в дома подается только холодная вода, которая на месте подогревается бойлерами. Локальные водонагреватели и котлы стоят либо в квартирах (индивидуальное отопление), либо в подвалах многоэтажных домов (общее домовое отопление, которое включается домуправлением).

Системы централизованного горячего водоснабжения наиболее широко распространены в государствах бывшего СССР и Восточной Европы, а также в скандинавских странах. Там ежегодные отключения горячей воды для профилактического ремонта систем теплоснабжения производятся на короткий период. Например, в Польше горячую воду отключают на срок от четырех часов до двух дней, в Латвии — от нескольких часов до двух-четырех дней (максимум — на неделю), в Эстонии — на один-два дня. В Чехии профилактические работы обычно длятся от двух до пяти дней, а на новых участках теплосети — лишь несколько часов. Однако в некоторых районах Праги, где есть проблемы с трубопроводом, горячую воду могут отключать на две недели. В городах Финляндии горячую воду перестают подавать только в случае аварий на тепломагистралях.

В странах СНГ горячее водоснабжение прекращается на более длительный срок. Например, на Украине жители остаются без горячей воды, как правило, на две недели. Плановое отключение начинается в апреле-мае и продолжается до сентября-октября. Есть населенные пункты, где профилактика сетей длится до двух месяцев, либо горячее водоснабжение отключают и включают вместе с отоплением. В Белоруссии горячее водоснабжение прекращается в период с мая по август на две недели, однако в некоторых районах Минска эти сроки сокращены до десяти дней.​