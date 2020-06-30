Холодный душ: зачем и на сколько дней в Москве отключат горячую воду

С 1 июля в Москве начнется плановое отключение горячего водоснабжения в многоквартирных домах. Обычно оно стартует раньше, но в этом году его отложили из-за режима самоизоляции.
Зачем это делают каждый год, где получить информацию о своей квартире и когда прекратятся массовые отключения горячей воды — в материале ТАСС.
Зачем каждый год в Москве отключают горячую воду?
Отключение горячей воды необходимо для проверки системы теплоснабжения столицы и ее подготовки к отопительному сезону.
Какие именно работы проводятся?
Летом проводятся техническое освидетельствование и испытания тепловых сетей на прочность, а также их диагностика, ремонт и перекладка.
На какой срок отключают воду?
Максимальный срок, на который отключают горячую воду, — десять дней. Во многих домах применяются сокращенные сроки отключения — от одного до девяти дней.
При этом до 2011 года воду отключали на 14 дней, а еще раньше — на 21 день.
Есть ли дома, где воду не отключают?
Да. Возможна даже ситуация, когда на одной и той же улице в одном доме горячую воду отключат, а в другом — нет.
Почему так получается? И почему различаются сроки отключения воды?
Это связано с состоянием коммуникаций и оборудования. Есть участки, где установлено новое оборудование, но даже его необходимо обслуживать. Здесь срок отключения может составлять один день. Есть участки, где, к примеру, насосы, двигатели и теплообменники требуют замены. Соответственно, проведение более масштабных работ требует более продолжительного срока отключения.
Когда закончатся ремонтно-профилактические работы, требующие отключения воды?
Подготовка к следующему отопительному периоду завершится к 1 сентября.
Как узнать, когда и на сколько дней в моем доме отключат воду?
Узнать сроки отключения горячей воды можно на сайте МОЭК Онлайн, а также на портале мэра Москвы. Нужно ввести адрес дома, и система покажет дату отключения. Сервис доступен всем пользователям, предварительная регистрация не требуется.
Срок проведения профилактических работ указан в полных сутках, то есть с 00:00 даты начала отключения горячей воды до 23:59 даты окончания отключения водоснабжения.
Нужно ли как-то подготовиться к отключению горячего водоснабжения?
Если в квартире установлены счетчики, специалисты советуют перекрывать стояк горячей воды на весь период отключения, в противном случае холодная вода, текущая из открытого по привычке крана, будет тарифицироваться как горячая.
Подготовлено при участии ТАСС-Досье