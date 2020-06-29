В Минтруде рассказали, сколько россиян получают пенсии

"42 миллиона человек в нашей стране - это получатели пенсий, причем разных пенсий. Это пенсии по старости, по потере кормильца, по инвалидности, это социальные пенсии. Это все люди, которые рассчитывают на серьезную, достаточную поддержку государства в период, когда они уже не могут трудиться в том числе", - сказала она.

Баталина также прокомментировала поправку к Конституции РФ об индексации пенсий не реже одного раза в год: "Конституционная защита этих гарантий означает, что пенсия в Российской Федерации повышается и повышается не реже раза в год. Сам порядок повышения пенсий предусматривается федеральными законами. Конечно, очень много деталей в процедуре повышения, назначения пенсий. Но важно, что независимо от того, как будет складываться экономическая ситуация, государство говорит, что это наш ключевой приоритет, что мы всегда поддержим людей, которые получают пенсию, потому что мы понимаем, что для них это основной источник дохода. Поэтому этот источник дохода каждый год будет индексироваться".

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что свыше 7 трлн рублей было направлено на выплату пенсий в 2019 году, это свыше 88% бюджета Пенсионного фонда России.