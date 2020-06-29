В ростовском университете создадут программу помощи интернет-зависимым на основе генетики

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июня. /ТАСС/. Ученые Донского государственного технического университета (ДГТУ) проводят исследование генетических особенностей поведения зависимых от интернета людей для разработки программы индивидуальной психотерапевтической работы с пользователями, у которых интернет провоцирует деструктивные формы поведения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе университета.

Научная работа ведется в рамках гранта Российского фонда фундаментальных исследований, рассчитанного на три года, общая сумма финансирования составляет 15 млн рублей. Коллектив исследователей возглавляет доктор психологических наук, профессор, декан факультета "Психология, педагогика и дефектология" ДГТУ Ирина Абакумова.

"Сегодня многие ученые изучают особенности информационного поведения пользователей, однако до сих пор нет универсальной методики психологического сопровождения для интернет-зависимых людей. Зачастую при работе с зависимыми психологи рассматривают отдельные особенности пользователей, например, их уровень зависимости, количество времени, проводимое за компьютером, поведение человека, когда он сталкивается с плохо структурированной или абстрактной информацией, - приводятся в сообщении слова Абакумовой. - Мы разработали универсальную типологию информационного поведения пользователей, исходя из их мотивов работы с информацией разного рода. Это новый подход в современной психологии".

Как рассказали в пресс-службе, на первом этапе исследования ученые провели опрос среди 3 тыс. интернет-пользователей в возрасте от 17 до 60 лет, которым предложили рассказать о своих информационных предпочтениях: основных используемых интернет-сервисах, источниках новостей, активности посещения порталов и социальных сетей, причинах и продолжительности чтения новостей. В результате анкетирования научный коллектив выделил шесть моделей поведения человека в интернете, а также описал их причины и мотивы: развлекательную, информационную, коммуникативную, продуктивную (творческую), прагматическую и эротическую.

Чтобы приблизиться к пониманию природных механизмов, лежащих в основе индивидуальных особенностей информационного поведения, ученые проведут генетический анализ на основе проб слюны среди пользователей различных этноконфессиональных групп. Так, специалисты изучат гены, которые влияют на особенности переработки информации, связанные с эмоциями, абстракциями, концептуализацией, группировкой, с восприятием и структурированием информации.

Как уточнили в университете, результаты работы помогут разработать эффективные методы психологического сопровождения интернет-зависимых людей разного возраста, учитывающие не усредненные психологические принципы, а индивидуальные особенности человека, также будут созданы программы индивидуальной психотерапевтической работы с пользователями, у которых интернет провоцирует деструктивные формы поведения.

"Мы хотим понять, есть ли природная склонность, врожденные задатки у пользователей к определенному роду информационного поведения или это результат влияния и общения с окружением. Изучение психофизиологических предикторов позволит определить с глубинной точки зрения информационное поведение пользователей, что лежит в основе мотивации работы людей с информацией разного рода, какова степень эмоциональной реакции на интернет-материалы и разработать универсальную программу помощи интернет-зависимым людям", - заключила профессор.

Об университете

ДГТУ - опорный многопрофильный вуз Ростовской области. Он входит в топ-20 университетов РФ по количеству бюджетных мест, в ДГТУ учатся более 45 тыс. студентов, около 14,5 тыс. из них бюджетники. Университет известен своей командой робототехников, неоднократно занимавшей призовые места на федеральных и международных конкурсах. ДГТУ плотно работает с бизнесом, на базе опорного университета созданы 22 базовые кафедры с ведущими предприятиями Ростовской области.