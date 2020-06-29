В Астрахани проверят на вменяемость женщину, замуровавшую в бетон тело убитого сына

АСТРАХАНЬ, 29 июня. /ТАСС/. Галину Морозову, обвиняемую в убийстве собственного сына, тело которого обнаружили замурованным в бетон в Астрахани, проверят на вменяемость. Об этом ТАСС сообщили в следственном управлении СК РФ по Астраханской области в понедельник.

По данным СК, тело 12-летнего мальчика, залитое бетоном, нашли в подвале дома его старшего брата. Морозовой, которая является общественно-политическим деятелем в Астрахани, предъявлено обвинение в убийстве.

"Назначен ряд экспертиз, в том числе комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Дата еще не установлена, но на вменяемость ее [Морозову] также проверят", - рассказали в управлении.

Как уточнили в управлении, женщина также примет участие в следственном эксперименте, чтобы определить, самостоятельно ли она совершила преступление.

19 июня следователи обнаружили тело пропавшего в марте 12-летнего ребенка, оно было залито бетоном в подвале дома его старшего брата. Мать мальчика призналась в убийстве. Она рассказала, что ударила спящего ребенка острой частью пластиковой кисточки в голову, а затем нанесла несколько ударов по голове железной гантелью, после чего вывезла и спрятала в бетон тело ребенка. Женщину арестовали на два месяца.