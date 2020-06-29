{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Все визовые центры Великобритании в России возобновили свою работу

Восстановление их работы будет проходить поэтапно, чтобы гарантировать безопасность посетителей, указали в посольстве королевства

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Британские визовые центры в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Новосибирске возобновили прием документов. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в посольстве королевства в Москве.

"С точки зрения открытия и возобновления работы, в России [визовые центры] открылись везде", - отметил собеседник агентства.

Он добавил, что пока речи о нормальной работе не идет, пояснив, что с учетом эпидемиологической ситуации, центры не смогут сразу же возобновить работу в полном объеме. Восстановление работы будет проходить поэтапно, чтобы гарантировать безопасность посетителей визового центра, указали в посольстве.

Теги
ВеликобританияРоссия
В Удмуртии выделили 15 млн рублей на покупку квартир для жителей сгоревшего в Игре дома
Пожар произошел 8 марта, в результате ЧП погибли три человека, еще девять пострадали. Всего из дома эвакуировали 20 жильцов
Читать полностью