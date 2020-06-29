В Удмуртии выделили 15 млн рублей на покупку квартир для жителей сгоревшего в Игре дома

ИЖЕВСК, 29 июня. /ТАСС/. Правительство Удмуртии направит 15 млн рублей на приобретение новых квартир жителям сгоревшего в марте многоквартирного дома в поселке Игра, сообщается на странице правительства республики "ВКонтакте".

"Жителям 12-квартирного дома в поселке Игра, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, республика поможет приобрести новое жилье. На эти цели из регионального бюджета выделено 15 млн рублей", - сказано в сообщении.

По данным правительства, состоялась встреча жителей дома с представителями Минстроя Удмуртии и администрации Игринского района, где людям объяснили алгоритм действий для получения свидетельства и оплаты нового жилья.

Как сообщал ТАСС, утром 8 марта в многоквартирном двухэтажном доме в поселке Игра в Удмуртии произошел пожар на площади 250 кв. м, в результате которого погибли три человека, в том числе ребенок, девять пострадали. Всего из здания было эвакуировано 20 человек, часть дома после пожара разобрали.

В связи с гибелью людей было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). В районе после пожара вводился режим ЧС.