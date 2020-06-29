За сутки коронавирусом в мире заразились более 189 тыс. человек. Это новый рекорд

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила в воскресенье вечером о новом мировом рекорде пандемии: за сутки коронавирусом нового типа заразились на планете более 189 тыс. человек. Прежний максимальный показатель - 183 тыс. инфицированных за сутки - был зафиксирован 21 июня.

Рекордно высокого уровня, превышающего 40 тыс. новых случаев заражения за сутки, достигла скорость распространения COVID-19 в США, которые являются абсолютным мировым лидером по количеству инфицированных и умерших из-за коронавируса. На таком же уровне держатся и показатели суточного роста числа заразившихся в Бразилии (второе место в мире по количеству инфицированных и летальных исходов).

Согласно подсчетам американского Университета Джонса Хопкинса, основанным на данных из различных открытых источников, общее количество заразившихся коронавирусом за время пандемии превысило 10 млн человек, а количество умерших преодолело в воскресенье 500-тысячный рубеж.

По информации ВОЗ, которая опирается лишь на данные официальных властей государств мира, количество инфицированных по состоянию на воскресенье превысило 9,84 млн человек, число летальных исходов приблизилось к 496 тыс.

Эпицентр в Америке

Согласно статистике ВОЗ и данным Университета Джонса Хопкинса, количество инфицированных в США за время пандемии превысило 2,5 млн человек, что составляет четверть от общемирового числа случаев заражения коронавирусом.

Кривая роста заболеваемости в Соединенных Штатах в начале последней декады июня резко двинулась вверх и вышла на уровень пиковых показателей апреля, а в последние два дня и превысила их. 27 июня в стране был зафиксирован абсолютный национальный рекорд - около 45 тыс. новых случаев инфицирования за сутки. Из-за скачка заболеваемости власти целого ряда штатов решили приостановить процесс снятия санитарных ограничений или даже восстановить некоторые из них.

В Бразилии, по данным минздрава страны, число новых случаев заражения коронавирусом увеличилось за сутки почти на 30,5 тыс., что стало максимальным значением для воскресного дня (обычно на выходных ведущие статистику службы работают с неполной загрузкой). В целом в последнюю декаду июня кривая заболеваемости в крупнейшей стране Южной Америки держится на уровне более 40 тыс. новых случаев заражения за сутки. По общему количеству инфицированных за время пандемии (более 1,34 млн человек) Бразилия более чем в два раза опережает идущую на третьем месте Россию (641,1 тыс.).

В Мексике в последней декаде июня кривая заболеваемости ни разу не опускалась ниже 4,5 тыс. новых случаев в сутки, а 25 июня был зарегистрирован национальный рекорд - почти 6,3 тыс. инфицированных. Лишь в воскресенье, когда службы Минздрава работают в режиме выходного дня, выявлено немногим более 4 тыс. новых случаев инфицирования. По общему количеству заразившихся за время пандемии - свыше 216,8 тыс. человек - Мексика прочно занимает 11-е место в мире.