За сутки коронавирусом в мире заразились более 189 тыс. человек. Это новый рекорд

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила в воскресенье вечером о новом мировом рекорде пандемии: за сутки коронавирусом нового типа заразились на планете более 189 тыс. человек. Прежний максимальный показатель - 183 тыс. инфицированных за сутки - был зафиксирован 21 июня.
Рекордно высокого уровня, превышающего 40 тыс. новых случаев заражения за сутки, достигла скорость распространения COVID-19 в США, которые являются абсолютным мировым лидером по количеству инфицированных и умерших из-за коронавируса. На таком же уровне держатся и показатели суточного роста числа заразившихся в Бразилии (второе место в мире по количеству инфицированных и летальных исходов).
Согласно подсчетам американского Университета Джонса Хопкинса, основанным на данных из различных открытых источников, общее количество заразившихся коронавирусом за время пандемии превысило 10 млн человек, а количество умерших преодолело в воскресенье 500-тысячный рубеж.
По информации ВОЗ, которая опирается лишь на данные официальных властей государств мира, количество инфицированных по состоянию на воскресенье превысило 9,84 млн человек, число летальных исходов приблизилось к 496 тыс.
Эпицентр в Америке
Согласно статистике ВОЗ и данным Университета Джонса Хопкинса, количество инфицированных в США за время пандемии превысило 2,5 млн человек, что составляет четверть от общемирового числа случаев заражения коронавирусом.
Кривая роста заболеваемости в Соединенных Штатах в начале последней декады июня резко двинулась вверх и вышла на уровень пиковых показателей апреля, а в последние два дня и превысила их. 27 июня в стране был зафиксирован абсолютный национальный рекорд - около 45 тыс. новых случаев инфицирования за сутки. Из-за скачка заболеваемости власти целого ряда штатов решили приостановить процесс снятия санитарных ограничений или даже восстановить некоторые из них.
В Бразилии, по данным минздрава страны, число новых случаев заражения коронавирусом увеличилось за сутки почти на 30,5 тыс., что стало максимальным значением для воскресного дня (обычно на выходных ведущие статистику службы работают с неполной загрузкой). В целом в последнюю декаду июня кривая заболеваемости в крупнейшей стране Южной Америки держится на уровне более 40 тыс. новых случаев заражения за сутки. По общему количеству инфицированных за время пандемии (более 1,34 млн человек) Бразилия более чем в два раза опережает идущую на третьем месте Россию (641,1 тыс.).
В Мексике в последней декаде июня кривая заболеваемости ни разу не опускалась ниже 4,5 тыс. новых случаев в сутки, а 25 июня был зарегистрирован национальный рекорд - почти 6,3 тыс. инфицированных. Лишь в воскресенье, когда службы Минздрава работают в режиме выходного дня, выявлено немногим более 4 тыс. новых случаев инфицирования. По общему количеству заразившихся за время пандемии - свыше 216,8 тыс. человек - Мексика прочно занимает 11-е место в мире.
На уровне 4-5 тыс. новых случаев в сутки держится кривая заболеваемости в Чили, по общему количеству инфицированных - примерно 272 тыс. человек - эта страна занимает седьмое место в мире, обойдя Испанию (около 248,5 тыс.) и Италию (240,1 тыс.).
На шестой строчке списка наиболее затронутых коронавирусом стран расположилась Перу, где после пиковых показателей конца мая - начала июня кривая заболеваемости держится на уровне 3,5 тыс. новых случаев в сутки. Общее количество инфицированных составило почти 276 тыс. человек.
Неуклонный рост числа заражений наблюдается в последние дни в Колумбии, в субботу был зафиксирован национальный рекорд - свыше 4,1 тыс. новых инфицированных за сутки. Общее количество заразившихся в стране приблизилось к 92 тыс. - это седьмое место (вслед за Канадой - 103 тыс.) среди стран Америки, которая является эпицентром вспышки коронавируса на планете.
Очаг в Азии
Главным очагом коронавирусной инфекции в Азии остается Индия, где кривая заболеваемости неуклонно растет на протяжении июня, то и дело обновляя максимальные показатели. По данным индийского Минздрава, абсолютный рекорд - более 19,9 тыс. новых случаев заражения за сутки - был зарегистрирован в воскресенье, в понедельник министерство сообщило о выявлении 19,4 тыс. заразившихся.
По общему количеству инфицированных за время пандемии - свыше 548,3 тыс. человек - Индия занимает четвертое место в мире. Каждую неделю число случаев заражения в стране увеличивается более чем на 100 тыс.
В соседнем Пакистане после пиковых показателей середины июня кривая заболеваемости пошла на спад, однако в последние два дня в стране вновь было зарегистрировано более 4 тыс. новых случаев заражения за сутки. По общему количеству инфицированных - около 203 тыс. человек - Пакистан занимает 12-е место в мире, обойдя Турцию (примерно 196 тыс.) и Германию (193,5 тыс.).
На уровне около 2,5 тыс. держится число ежедневно выявляемых новых случаев заражения в Иране, общее количество инфицированных за время пандемии превысило 222,6 тыс. человек. По этому показателю Иран замыкает десятку государств, наиболее затронутых коронавирусом.
После пиковых показателей середины июня и последующего спада кривая заболеваемости в Саудовской Аравии вновь устремилась вверх и держится в последние два дня на уровне около 4 тыс. новых случаев заражения в сутки. Общее количество инфицированных в стране превысило 178,5 тыс. - 15-е место в мире.
Смертность от COVID-19
Количество умерших из-за коронавируса во всем мире - полмиллиона человек, иными словами, уровень смертности составляет 5% от общего количества инфицированных за время пандемии.
Если говорить об абсолютных показателях, то лидерство удерживают США, где насчитывается более 125,7 тыс. летальных исходов. По количеству умерших США более чем в два раза опережают идущую второй Бразилию - свыше 57,6 тыс. летальных исходов.
Третье место по этому показателю занимает Великобритания (более 43,5 тыс. умерших), которая по количеству инфицированных (311 тыс.) находится на пятом месте в мире. Следом за Великобританией в списке стран с наибольшим количеством умерших из-за коронавируса расположились Италия (более 34,7 тыс. человек), Франция (29,7 тыс.) и Испания (около 28,3 тыс.). При этом в процентном отношении уровень смертности в европейских государствах заметно выше, чем в США и Бразилии. Особенно высок относительный уровень смертности во Франции - около 20%.
Страны Европы быстро нагоняет Мексика, где, по последним данным, общее количество умерших превысило 26,6 тыс. человек, а относительный уровень смертности более чем в два раза превышает общемировой показатель.
На восьмом месте в мире (почти 16,5 тыс. умерших) закрепилась Индия, при этом относительный уровень смертности в этой азиатской стране даже меньше общемирового.
Девятое место в списке занимает Иран - 10,5 тыс. умерших, что в процентах примерно соответствует общемировому уровню смертности из-за коронавируса.
Замыкает список Бельгия - 9,7 тыс. летальных исходов, относительный уровень смертности втрое выше общемирового.