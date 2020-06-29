Город Санья начал устанавливать интеллектуальные контейнеры для сортировки отходов

САНЬЯ, 29 июня. /ТАСС/. Хайнаньский курорт Санья начал установку специальных контейнеров с искусственным интеллектом для сортировки отходов. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

По ее данным, контейнеры оснащены рядом передовых функций, которые позволят повысить эффективность сортировки отходов. Они оснащены камерами с функцией распознавания лица, что повысит уровень ответственности жителей при сдаче отходов. Кроме того, электронная система способна не только оценить верность действий пользователя, но и начислять баллы, а также переводить на его счет денежное вознаграждение.

Эти аппараты будут установлены в экспериментальном порядке в правительственном квартале, а также в районах Ячэнцунь, Наньшаньцунь и Яаньцунь. Предполагается, что в перспективе такие "умные" контейнеры будут размещены во всех районах города.

Правительство китайской провинции Хайнань в 2020 году ввело раздельный сбор мусора в таких городах, как Хайкоу (административный центр региона), Санья, Саньша и Даньчжоу. Кроме того, власти создадут морские станции экологического мониторинга за состоянием воды, а также построят четыре мусоросжигательные электростанции. В 2020 году власти Хайнаня намерены построить водоочистные сооружения в городах, деревнях и портах, а также создать морские санитарные зоны в прибрежных районах для борьбы с загрязнением мирового океана. Также правительство намерено вести лесовосстановительные работы и посадить 280 га мангровых лесов.

В целях борьбы с загрязнением окружающей среды и защиты экологии власти Хайнаня намерены к 2030 году полностью прекратить продажу на острове автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями. Для этих целей правительство будет поощрять покупку населением электромобилей и гибридов, а также развивать необходимую для них инфраструктуру.