Церковь Преображения Господня на острове Кижи откроется в июле

ТАСС, 29 июня. Преображенская церковь Кижского погоста откроется после реставрации в июле. Об этом в понедельник заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

"С июля откроется наше "восьмое чудо света" в Кижах, где завершилась реставрация церкви Преображения Господня, впервые за 40 лет там возобновится служба", - сказал он.

Восстановление Преображенской церкви Кижиского погоста, включенного в список объектов наследия ЮНЕСКО, началось в 2009 году. На эти цели были направлены 508 млн рублей. Работы проводились по особой методике, одним из важных и самых необычных этапов стало восстановление 16 деревянных главок храма, на которых заменили 34 тыс. лемешин - традиционных "черепиц" из осины.

Реставрационные работы завершились в начале 2020 года. В июне руководство музея впервые за 40 лет планировало открыть церковь для туристов, однако из-за пандемии в начале лета "Кижи" пришлось закрыть для туристов, посещать остров стало можно лишь с 10 июня, но без возможности посещения архитектурных памятников.