Дожди с грозами и небольшое похолодание ожидаются в ЦФО в ближайшие двое суток

ТАСС, 29 июня. Синоптики прогнозируют дожди, местами грозы и ветер с порывами до 17 м/с в период с 29 июня по 1 июля на значительной территории Центрального федерального округа (ЦФО). При этом воздух будет прогреваться до плюс 19-27 градусов, в Ивановской, Костромской, Тамбовской и ряде других областей в ночные часы похолодает до плюс 6-10 градусов, сообщили ТАСС в понедельник в местных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

Как рассказал ТАСС дежурный синоптик гидрометцентра по Воронежской области Андрей Гусев, в регионе дожди начались в воскресенье и продолжатся в понедельник, до 1 июля ожидается похолодание на 2-5 градусов, возможен ветер порывами до 15 м/с. "Из-за дождей и пасмурной погоды дневная температура понизится до 22-27 градусов тепла", - сказал Гусев, добавив, что 29 июня возможны кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град.

Дожди различной интенсивности с 29 июня по 1 июня также возможны в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Ярославской областях. Днем воздух будет прогреваться до плюс 25-27 градусов, что на 2-3 градуса ниже, чем в предыдущие дни, отметили синоптики. "29 июня - облачно с прояснениями, кратковременные грозовые дожди, ветер северо-восточный, 9-14 м/с", - сказали в ЦГМС по Липецкой области.

Самая низкая ночная температура воздуха - около плюс 6-9 градусов, ожидается в ближайшие двое суток во Владимирской, Ивановской, Костромской, Рязанской, Тверской и Тульской областях. В дневные часы в этих регионах, по данным ЦГМС, столбики термометров покажут плюс 21-26 градусов, в понедельник и среду возможны кратковременные дожди с грозами. "Летняя жаркая погода сменилась похолоданием, местами кратковременный дождь, температура воздуха ночью - до плюс 7 градусов", - сообщили в гидрометцентре по Костромской области.

По данным сайта Гидрометцентра России, 29 июня погоду в регионах ЦФО будет определять циклон, который переместится с запада на восток и принесет дожди и грозы, местами с порывами ветра до 20 м/с. 30 июня приблизится антициклон, осадки ожидаются в основном на западе округа, их вероятность сохранится 1 июля, в отдельных районах ожидается ветер со скоростью до 17 м/с, отметили синоптики.