Музеи и выставки в Приморье возобновят работу с 30 июня

ВЛАДИВОСТОК, 29 июня. /ТАСС/. Музеям и выставкам в Приморье будет разрешено возобновить работу с 30 июня. Кроме того, к тренировкам во вторник смогут приступить команды по игровым видам спорта, сообщается на сайте правительства Приморского края.

"На основании мониторинга эпидситуации в крае мы видим, что за последнюю неделю не допущено прироста заболеваемости, наблюдается даже некоторое снижение. Поэтому с 30 июня можно начать тренировочные процессы спортивным командам по игровым видам, могут начать работать музеи и выставки", - приводят в пресс-службе слова губернатора Приморского края Олега Кожемяко.

К дальнейшему снятию ограничений Приморье сможет приступить еще через четыре дня, если суточное число заразившихся коронавирусом в регионе не будет расти. В регионе планируют разрешить работу фитнес-клубов и предприятиям большей площади торговли - до 800 квадратных метров.

"И в последующую неделю, после 6 июля, при сохранении эпидситуации и уменьшении числа заболевших [регион сможет перейти], - к третьему этапу. Чтобы 15 июля нам можно было приступить к полноценному оздоровительному отдыху детей и на летних пришкольных площадках, и в оздоровительных лагерях. К этому времени также будут открыты предприятия общественного питания, магазины большей площади, торговые центры. Заработают и туристические базы для приема гостей", - заявил глава Приморья.

Режим полной самоизоляции для всех жителей Приморья был установлен 31 марта из-за угрозы распространения коронавируса нового типа. С этой даты была запрещена работа гостиниц, кафе и проведение массовых мероприятий. В регионе продолжает действовать режим повышенной готовности, предусматривающий обязательное соблюдение масочного режима и социальной дистанции при посещении общественных мест.

С начала пандемии в Приморье коронавирус выявили у 4 226 человек. Успешно прошли лечение и выписались - 2 688 граждан, умерли 42 человека.