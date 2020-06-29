В ЦИК заявили, что попытки многократного голосования за рубежом были умышленные

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев заявил, что попытки многократного голосования на зарубежных избирательных участках в ходе общероссийского голосования по закону о поправке к конституции были сделаны преднамеренно и умышленно, все они будут выявлены.

"Первый вопрос, на который мы бы хотели выразить позицию ЦИК, это о случаях многократного голосования за рубежом гражданами, которые заявили об этом. Об этом заявила госпожа Ильинская, голосование она проводила в Израиле, и еще один господин, которого мы пока не знаем, он голосовал в Великобритании", - сказал Булаев в информационном центре ЦИК в понедельник.

Он напомнил, что российское законодательство предусматривает явочное голосование за рубежом. "И процедура рассчитана на добросовестных людей, а не для преступных действий. В Израиле мы имеем четырехкратное голосование группой лиц по предварительному сговору. Это статья 142 Уголовного кодекса РФ", - добавил Булаев.

Он отметил, что "государство не создает систему, которая могла бы быть использована самим государством для искажения результатов голосования". "Но, как мы видим, любая созданная система имеет зоны, позволяющие нарушить правила путем совершения преступлений. Те, кто пытаются совершить правонарушение, они понимают, что идут на преступление", - подчеркнул зампред ЦИК.

Он отметил, что базы данных по зарубежным участкам не самые большие, там около 250 тыс. человек. "Мы сверяли и многомиллионные списки. У нас будет возможность сравнить, кто захотел проголосовать несколько раз за рубежом и кто из них воспользовался дистанционным электронным голосованием. Все случаи будут выявлены", - заключил Булаев.