Регионы ПФО устраняют последствия непогоды и ожидают потепление к концу недели

ТАСС, 29 июня. Прохладная, но преимущественно солнечная погода с кратковременными дождями установилась в регионах Приволжского федерального округа (ПФО), температура воздуха колеблется в пределах плюс 15-20 градусов, но уже к концу недели воздух прогреется и ожидается потепление до 30 градусов тепла. Об этом ТАСС в понедельник рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"В начале неделе прохладно, в пределах 15-20 градусов, ко второй половине [недели] воздух быстро прогреется до 25-30 градусов в Среднем Поволжье. Например, в Нижнем Новгороде в понедельник 16 градусов, завтра 18, в среду 20, а в пятницу 28. В Перми сегодня всего лишь 15 градусов. Это холодный антициклон из Арктики, погода будет солнечная, но прохладная", - сказал он.

В понедельник рано утром гроза обрушилась на Саратов - на многих улицах образовались большие лужи, в некоторых местах потоки воды превратились в настоящие реки. Обещают дожди и жителям Самары, по данным ГУ МЧС региона, в области местами пройдет кратковременный дождь, усиление ветра. Кроме того, похолодает - в ночные часы до плюс семи градусов, но днем потеплеет до плюс 23. Грозы и ливни не обошли стороной Ульяновскую область, где сегодня плюс 18 градусов. К концу недели в этих регионах столбик термометра поднимется до плюс 26-28 градусов.

Последствия непогоды

В Башкирии, где еще в выходные сильный ветер повредил кровли социальных учреждений и домов, в понедельник погода значительно улучшится, есть вероятность кратковременных дождей, но уже в среду осадки должны прекратиться, а температура с 17 градусов повысится до 19-21 градусов тепла. Это позволит в полной мере провести восстановительные работы в пострадавшем Ермекеевском районе республики.

"В результате сильного ветра повреждена кровля центральной районной больницы в Ермекеевском районе на площади 90 кв. м и молодежного общежития на площади 40 кв. м, а также повреждены кровли восьми частных жилых домов, в том числе у трех домов полностью, погибших и пострадавших нет. Запланировано начать ремонтно-восстановительные работы с сегодняшнего дня", - сообщил в понедельник на оперативном совещании председатель Госкомитета Башкирии по ЧС Фарит Гумеров.

В Татарстане и Удмуртии, по данным "Фобоса", в понедельник и вторник 15-16 градусов тепла, в среду воздух прогреется еще на два градуса, а в пятницу еще на семь-восемь градусов. При этом, по информации ГУ МЧС России по Удмуртии, в выходные в республике прошли грозы, разряды которых стали причиной возгорания дровяника и в жилых домах в нескольких районах. Наблюдался в регионе и сильный град размером с яйцо, который серьезно повредил автомобили и посевы. "Град на 1 981 га основательно попортил и посевы сельхозорганизаций района. Потери превысили 55 млн рублей", - написал глава Алнашского района Алексей Семенов на своей странице "ВКонтакте".

Град подпортил имущество и жителей Пензенской области. Последствия непогоды продолжают устранять в Кировской области, где также прошли сильные грозы и выпал крупный град, от сильного ветра падали деревья, с ряда зданий сорвало крышу, а в 12 районах были повреждены линий электропередачи и электросетевое оборудование. Жители размещают в соцсетях фотографии градин размером до нескольких сантиметров и рассказывают о пострадавших посадках в огородах. Как сообщили в "Фобосе" в Кирове в начале недели будет 14-15 градусов тепла и кратковременные дожди, со среды осадки прекратятся и начнет теплеть, по данным ГУ МЧС региона, в течение недели сохранится высокая пожарная опасность.

В Оренбургской области, где наблюдается облачная с прояснениями погода, местами обещают дожди. По данным центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды региона, во вторник в отдельных восточных районах области ожидаются ливни, а температура воздуха ночью не превысит и 12 градусов тепла, днем будет вдвое теплее - от плюс 18 до плюс 23 градусов.

Как заверил Синенков, существенное улучшение погоды в ПФО начнется с середины недели. Произойдет смена воздушных масс, теплый воздух из пустыни Сахары заменит холодный арктический циклон. "В четверг и в пятницу теплый воздух придет с запада, пройдет теплый атмосферный фронт, каких-то заметных осадков он не даст, но температура существенно повысится", - добавил специалист.