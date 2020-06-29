{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Песков: на северо-западе России не зафиксировано угрожающих радиационных ситуаций

При этом в Кремле отметили, что не знают источника сообщений в СМИ о небольшом повышении концентраций радиоактивных изотопов над территорией Северной Европы

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Российская система мониторинга радиационной безопасности не зафиксировала никаких угрожающих ситуаций на северо-западе страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"У нас абсолютно современная система обеспечения мониторинга радиационной безопасности, никаких оповещений о каких-то угрожающих или аварийных ситуациях нет", - сказал он. При этом Песков отметил, что не знает источника сообщений в европейских СМИ о небольшом повышении концентраций радиоактивных изотопов над территорией Северной Европы.

26 июня в ряде СМИ появились сообщения о том, что в начале июня органы ядерной и радиационной безопасности Швеции, Норвегии и Финляндии фиксировали в атмосфере над территорией Северной Европы небольшое повышение концентраций радиоактивных изотопов, имеющих так называемое реакторное происхождение.

В концерне "Росэнергоатом" (входит в электроэнергетический дивизион Росатома) ТАСС заявили, что атомные электростанции (АЭС) России на северо-западе страны - Ленинградская и Кольская АЭС - работают в штатном режиме, радиационная обстановка на их промплощадках в норме.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
Голосование по поправкам в конституцию
Песков усомнился в информации о контроле явки бюджетников на голосовании по поправкам
Представитель Кремля добавил, что ему ничего не известно об этой системе, якобы предполагающей присвоение каждому бюджетнику специального QR-кода
Читать полностью