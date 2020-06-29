Песков: на северо-западе России не зафиксировано угрожающих радиационных ситуаций

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Российская система мониторинга радиационной безопасности не зафиксировала никаких угрожающих ситуаций на северо-западе страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"У нас абсолютно современная система обеспечения мониторинга радиационной безопасности, никаких оповещений о каких-то угрожающих или аварийных ситуациях нет", - сказал он. При этом Песков отметил, что не знает источника сообщений в европейских СМИ о небольшом повышении концентраций радиоактивных изотопов над территорией Северной Европы.

26 июня в ряде СМИ появились сообщения о том, что в начале июня органы ядерной и радиационной безопасности Швеции, Норвегии и Финляндии фиксировали в атмосфере над территорией Северной Европы небольшое повышение концентраций радиоактивных изотопов, имеющих так называемое реакторное происхождение.

В концерне "Росэнергоатом" (входит в электроэнергетический дивизион Росатома) ТАСС заявили, что атомные электростанции (АЭС) России на северо-западе страны - Ленинградская и Кольская АЭС - работают в штатном режиме, радиационная обстановка на их промплощадках в норме.