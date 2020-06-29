Полицейских обязали в течение суток сообщать о госпитализации задержанных их родственникам

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Сотрудников полиции обязали сообщать в течение 24 часов родственникам или близким задержанных об их госпитализации или оказании им медицинской помощи. Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном в понедельник на портале проектов нормативных правовых актов.

"Сведения об оказании задержанному лицу первой помощи или о его направлении в медицинскую организацию сообщаются сотрудниками полиции близкому родственнику или близкому лицу задержанного лица в возможно короткий срок, но не позднее 24 часов с момента оказания первой помощи или направления в медицинскую организацию", - говорится в документе.

Соответствующие изменения внесены в положения об условиях содержания, нормах питания и порядке медицинского обслуживания задержанных лиц в территориальных органах МВД России.