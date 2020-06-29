В ЮФО из-за отсутствия площадок для мусора образовалось 10 тыс. несанкционированных свалок

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июня. /ТАСС/. Более 10 тыс. несанкционированных свалок образовалось в регионах Южного федерального округа (ЮФО) из-за недостаточности числа и оснащения действующих специализированных площадок для мусора. Об этом сообщил на окружном совещании полномочный представитель президента РФ в ЮФО Владимир Устинов.

"В 2019 году на территориях муниципальных образований в округе действовало около 81 тыс. специализированных площадок для мусора. Однако их численность и оснащение не отвечает потребностям. По этой причине стихийно образовалось свыше 10 тыс. несанкционированных свалок", - сказал он.

По словам Устинова, больше всего таких свалок в Краснодарском крае, около 7 тыс. "Не менее значительны масштабы захламления территорий свалками мусора в Ростовской области, Севастополе, Республике Крым, Волгоградской и Астраханской областях. Надо сказать, что и большинство легальных свалок из-за нарушений их эксплуатации давно уже превратились в пожароопасные антисанитарные объекты", - подчеркнул полпред.

Устинов отметил, что бездействие органов власти по организации сбора мусора и предупреждению образования стихийных свалок вызывает широкий негативный общественный резонанс, особенно в Ростовской, Волгоградской областях и Крыму. "На текущий момент остаются неисполненными 168 судебных решений о понуждении органов местного самоуправления к созданию площадок по накоплению мусора и ликвидации стихийных свалок. В этой связи является недостаточной активность территориальных органов Росприроднадзора и Роспотребнадзора, а также санитарных служб в обеспечении исполнения удовлетворенных судом их исковых требований", - заключил он.