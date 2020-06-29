Устинов: на Кубани заложено лишь 20% от необходимых средств для обеспечения жильем сирот

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июня. /ТАСС/. Лишь 20% необходимого финансирования на приобретение жилья для детей-сирот заложено в бюджете Краснодарского края. Как отметил на окружном совещании полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе (ЮФО) Владимир Устинов, аналогичные проблемы зафиксированы и в других регионах округа.

"В Краснодарском крае на начало 2020 года право на получение жилья имелось у более чем 7 тыс. сирот, в Волгоградской области - у 5 тыс., в Ростовской области - почти у 950 молодых людей. Однако в том же Краснодарском крае объем выделенных на текущий год бюджетных средств рассчитан на приобретение для детей-сирот всего 1 480 квартир, что составляет лишь 20% от потребности", - сказал он.

Как подчеркнул Устинов, аналогичным образом ассигнования на эти цели сокращаются и в Ростовской области. "В 2019 году из бюджета области было выделено на треть меньше средств, чем в предшествующем году. Постоянное сокращение объемов бюджетного финансирования на исполнение судебных решений о предоставлении детям-сиротам отмечается также в Астраханской области и Республике Калмыкия", - сказал полпред, отметив, что в результате эта проблема переходит в разряд "остаточного финансирования".

Устинов добавил, что еще одной причиной нарушения жилищных прав детей-сирот является "неумелое распоряжение выделенными бюджетными ассигнованиями и безответственным отношением уполномоченных органов и должностных лиц к организации строительных работ и закупке жилья". В частности, в Краснодарском крае прокуратурой пресечена волокита в освоении 1,7 млрд рублей в 2019 году, а с учетом предложений краевого надзорного ведомства размер средств на обеспечение жильем детей-сирот увеличен до 2 млрд рублей, на которые планируется приобрести почти 1,5 тыс. квартир.

"Такая же практика постоянного прокурорского подталкивания нерадивых чиновников сложилась в Астраханской и Волгоградской областях. <…> Ежегодно органами прокуратуры в округе выявляется свыше 1,5 тыс. нарушений законодательства о жилищных правах детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В суды направляются многие сотни исковых заявлений в интересах детей-сирот. <…> Отмечены многочисленные факторы, когда даже принятые по прокурорским обращениям судебные решения годами остаются без исполнения", - добавил Устинов.