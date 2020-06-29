Песков усомнился в информации о контроле явки бюджетников на голосовании по поправкам

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков усомнился в достоверности информации о системе, которая позволяет контролировать явку бюджетников на голосовании по поправкам к конституции. О существовании такой системы написало издание Meduza, журналист которой попросил представителя Кремля прокомментировать этот материал.

"Вы уверены, что это не фейк? Сейчас просто такое творится, вы сами понимаете. Не уподобляйтесь уважаемым американским изданиям", - ответил Песков, намекая в данном случае на газету The New York Times и ее публикацию о якобы попытках РФ предложить награду афганским боевикам за убийство американских военнослужащих.

Песков добавил, что ему ничего не известно об упомянутой системе по контролю явки бюджетников, якобы предполагающей присвоение каждому бюджетнику специального QR-кода, который надо предъявить на избирательном участке под предлогом участия в викторине.

"Мне ничего не известно о такой системе. Я не понимаю, как мне на работе, в администрации президента, могут дать QR-код, чтобы я участвовал в розыгрыше чего-то, я также не понимаю, как может какой-нибудь сотрудник "Ростеха" получить QR-код, как его можно обязать этот код вносить", - заявил представитель Кремля.

По его словам, "если предположить, что кого-то из бюджетников заставляли получать QR-код, чтобы участвовать в голосовании, то это, конечно, то, против чего выступал бы категорическим образом президент Владимир Путин". "Вы слышали его заявление о чистоте голосования как главной цели", - добавил Песков.