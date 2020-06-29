Исследование: ограничения во время пандемии спасли жизни около 84 тыс. россиян

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Противоэпидемиологические мероприятия, проводившиеся в России во время пандемии новой коронавирусной инфекции, спасли жизнь от 80 до 84 тыс. россиян. К такому выводу пришли эксперты НИУ ВШЭ в исследовании "Какого количества смертей от COVID-19 удалось избежать российскому обществу", результаты которого опубликованы на официальном сайте университета в понедельник.

Авторы отмечают, что для оценки использовались оценки R0 (индекса репродукции) для России, изменяющиеся во времени, они были скорректированы с учетом опыта Бразилии как примера крупной экономики, которая вводила минимальные карантинные ограничения.

"Согласно этому сценарию, по состоянию на 24.06, общее количество смертей бы составило 105 тыс. человек, общее число случаев заболевания составило бы 11,3 млн человек. Таким образом, количество спасенных жизней в России при оценке в рамках этого подхода составляет 80-84 тыс. человек (~0,06% населения)", - говорится в результатах исследования.

При исследовании применялось сравнение фактических итогов с модельными оценками SEIR-модели. В нем была использована эпидемиологическая модель для прогнозирования эпидемии новой коронавирусной инфекции в марте-июне 2020 года, учитывающая мощности системы здравоохранения РФ. В рамках этого подхода также была проведена корректировка на изменение поведения граждан по мере роста смертности.

Согласно описанию исследования, в рамках моделей класса SEIR все население делится на несколько групп: к примеру, S - восприимчивые, I - инфицированные, R - выбывшие из группы инфицированных, E - экспонированные. Модель определяет, каким образом индивиды из одной группы могут переходить в другую, и представляет собой систему дифференциальных уравнений, описывающих распространение инфекции.

"В модели напрямую учитываются мощности системы здравоохранения (количество доступных больничных коек, аппаратов ИВЛ). Если количество одновременно болеющих превышает мощности системы, то количество смертей будет расти ускоренными темпами. Также предполагается "завоз" новых случаев заболевания в начале эпидемии", - говорится в его результатах.

Эксперты ВШЭ отмечают, что в случае полного игнорирования властью и гражданами сообщения об эпидемии и непринятия каких-либо мер по предотвращению распространения заболевания в теоретической модели число дополнительных смертей в анализируемый период могло бы достигнуть 3,8 млн, однако, "такое предположение является нереалистичным, так как люди меняют свое поведение по мере распространения эпидемии и роста смертности, даже если государство не вводит ограничений".

"Простая оценка количества спасенных жизней на основе базовой SEIR-модели без учета изменения поведения людей составляет около 470-480 тыс. человек. Однако, на наш взгляд, это завышенная оценка", - отмечают авторы исследования.

Меры против пандемии

Режим нерабочих дней, объявленный президентом РФ Владимиром Путиным в обращении 25 марта в связи с пандемией коронавируса, с учетом праздников продлился до 11 мая. Продолжали трудиться те люди, работа которых могла выполняться в удаленном формате. Были закрыты магазины, за исключением продуктовых и точек, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных. Не работали театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещалось посещение парков и проведение развлекательных мероприятий.

В большинстве субъектов РФ был введен режим самоизоляции для граждан всех возрастов. При этом в некоторых регионах ограничения действуют только для определенной части населения, например, для лиц старше 65 лет и групп риска.

Этапы снятия ограничений

В мае Роспотребнадзор определил для регионов критерии трех этапов снятия ограничительных мер, введенных в стране из-за коронавируса. Сперва ведомство рекомендовало возобновить работу небольших непродовольственных магазинов и предприятий сферы услуг. На следующем этапе смогут открыться магазины площадью до 800 кв. м., а также "иные форматы торговли, включая уличные" и отдельные образовательные организации. На последнем этапе смогут открыться все магазины и предприятия сферы услуг без ограничений по площади и количеству посетителей.

На всех трех этапах в больницах должно быть свободно не менее 50% коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше единицы, могут при выполнении условий по наличию свободных "инфекционных" коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее - к третьему.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 10,1 млн человек, свыше 500 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 641 156 случаев заражения, выздоровели 403 430 человек, умерли 9 166. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.