"ВКонтакте" запустила платформу для монетизации контента в сообществах

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. "ВКонтакте" запустила специализированную платформу VK Donut для того, чтобы авторы могли монетизировать свой контент в сообществах. Об этом сообщили в пресс-службе соцсети.

"ВКонтакте запускает VK Donut платформу для монетизации контента в сообществах. Подписчики смогут оформить регулярную финансовую поддержку проекта, а авторы - отблагодарить их эксклюзивными материалами, закрытыми акциями или ранним доступом к новым работам", - сообщили в компании.

Отмечается, что платформа подойдет любому сообществу вне зависимости от количества участников и тематики. Это может быть страница с авторской музыкой, смешными рассказами о животных, мемами, публикациями о своем бизнесе или медиа. Автор сам устанавливает минимальную сумму подписки в месяц - от 50 до 2000 рублей, а также выбирает, как удобнее получать деньги - на банковскую карту или баланс VK Pay.

Для подписчиков сообществ VK Donut - это возможность выразить авторам свою благодарность и получить доступ к эксклюзивному контенту. Подписка оформляется прямо в VK, нужно будет лишь ввести сумму и она будет ежемесячно сниматься с банковской карты или счета VK Pay.

"Чтобы автор развивал свой проект, ему нужна поддержка. Раньше она была в основном моральная: пользователи выражали симпатию отметками "Нравится", репостами и комментариями. Теперь же они могут поддержать создателя контента еще и материально. VK Donut стал платформой, удобной и для автора, и для его поклонников: управлять подпиской легко, вся преданная аудитория - уже в сообществе, публиковать можно любой тип материалов - от статей до подкастов", - прокомментировал запускруководитель проекта VK Donut Дмитрий Кострюков.