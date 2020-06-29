Ульяновский губернатор продлил ограничения по работе общепита и детских лагерей до 15 июля

УЛЬЯНОВСК, 29 июня. /ТАСС/. Ограничения в работе организаций общепита и детских лагерей в Ульяновской области сохранятся до 15 июля. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Морозов на своей странице в социальной сети Facebook.

"Ограничительные мероприятия в период пандемии, которые действовали в Ульяновской области до 30 июня, продлятся до 15 июля в соответствии с новыми изменениями в указ. <...> По-прежнему продолжат действовать основные ограничения для организаций общественного питания, для детских лагерей. Учреждения дополнительного образования продолжат работу в дистанционном режиме, а детские сады - в формате дежурных групп", - написал он.

По словам губернатора, проведение комплексного обследования детей на психолого-медико-педагогических комиссиях сохранится с учетом соблюдения санитарного режима. При этом Морозов также заявил о послаблении для ряда муниципалитетов. "Добавились районы, где можно открыть объекты бизнеса с соблюдением мер безопасности. Кузоватовскому и Карсунскому районам мы разрешили при соблюдении всех требований Роспотребнадзора оказывать услуги общественного питания на открытом воздухе (на летних верандах, террасах) при стационарных объектах, а также запустить работу фитнес-клубов, бассейнов, саун, бань, массажных и СПА-салонов, соляриев", - уточнил он.

Ранее это было возможно в Базарносызганском районе, городе Ульяновске, Инзенском, Старокулаткинском и Сурском районах.