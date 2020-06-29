В Мурманской области по программе капремонта выполнят работы на 1,7 млрд рублей

МУРМАНСК, 29 июня. /ТАСС/. Работы по региональной программе капитального ремонта в мурманской области в 2020 году выполнят на сумму 1,7 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель губернатора - министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский на оперативном совещании в правительстве региона.

"В 2020 году по программе капитального ремонта многоквартирных домов в Мурманской области будут выполнены работы на общую сумму 1,7 млрд рублей, из них более 320 млн рублей - средства областного бюджета. Всего в рамках реализации краткосрочного плана капремонта многоквартирных домов в текущем году в 285 жилых домах запланировано проведение 456 видов работ: ремонт крыш, фасадов, фундаментов, подвалов, внутридомовых инженерных систем, замена лифтов и разработка проектно-сметной документации", - сказал Сандурский.

Он добавил, что договоры с подрядными организациями заключены по 238 домам, что составляет 84,1% от плана, строительно-монтажные работы ведутся на 202 многоквартирных домах.

В этом году также, по словам вице-губернатора, из областного бюджета выделена дополнительная субсидия на обновление жилых домов, расположенных в исторической части Мурманска, 250 млн рублей направят на ремонт фасадов, крыш и разработку проектно-сметной документации 28 зданий в областном центре. Установка лесов и строительно-монтажные работы начались на 16 из 18 объектах, кроме того, ведется разработка проектов по 11 жилым домам, к ремонту которых приступят в 2021 году.

По информации правительства, при государственной поддержке в муниципалитетах Мурманской области заменят 170 лифтов, у которых превышен максимальный срок эксплуатации. На эти цели в бюджете запланировано 77,1 млн рублей. Все оборудование и сами лифты в регион уже доставлены, рабочие приступили к монтажу 64 современных подъемников.