Путин и Лукашенко 30 июня примут участие в открытии Ржевского мемориала советскому солдату

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 30 июня посетит Тверскую область, где вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко примет участие в открытии Ржевского мемориала советскому солдату. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Кремля. Это будет первая поездка президента РФ за пределы Московского региона с начала пандемии коронавируса.

"Инициаторами возведения монумента выступили ветераны Великой Отечественной войны, обратившиеся в адрес комитета Союзного государства и поисковиков Российского военно-исторического общества (РВИО) с просьбой увековечить память своих боевых товарищей к 75-летию Победы", - напомнили в Кремле. По итогам открытого международного конкурса на лучшее архитектурно-художественное решение победил проект, в соответствии с которым монумент представляет собой 25-метровую бронзовую фигуру солдата, возведенную на 10-метровом насыпном кургане. Реализация проекта осуществлялась РВИО при поддержке Союзного государства России и Белоруссии, Министерства культуры РФ, правительства Тверской области и Музея Победы.