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Всероссийская перепись населения состоится в апреле 2021 года

Перепись планировали провести в октябре 2020 года, но из-за пандемии ее перенесли
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© Дмитрий Рогулин/ТАСС

ИВАНОВО, 29 июня. /ТАСС/. Всероссийская перепись населения, перенесенная из-за пандемии коронавируса, пройдет в апреле 2021 года. Об этом порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, сообщил в понедельник глава Росстата Павел Малков.

"Постановление правительства РФ подписано. Перепись состоится в апреле 2021 года", - сообщил он.

По словам Малкова, для ведомства это "вполне комфортный срок". "Мы сумеем хорошо и качественно подготовиться и провести необходимую информационную кампанию. Спокойно рассказать всему нашему обществу про то, как будет проходить перепись", - добавил глава Росстата.

Ранее о том, что Всероссийская перепись населения пройдет в апреле, сообщил порталу источник. Изначально она должна была состояться в октябре 2020 года, но Росстат выступил с предложением перенести перепись на следующий год из-за распространения в России коронавирусной инфекции.

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