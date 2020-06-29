Токаев поручил рассмотреть вопрос о введении жесткого карантина из-за коронавируса

"С целью принятия экстренных мер по стабилизации текущей эпидемиологической ситуации поручаю госкомиссии в двухдневный срок проработать и внести мне предложение по вопросу введения жесткого карантина по аналогии с тем, который действовал в марте - мае текущего года", - поручил Токаев.

НУР-СУЛТАН, 29 июня. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания по мерам противодействия распространению коронавируса поручил государственной комиссии под руководством премьер-министра Аскара Мамина рассмотреть вопрос о возможном введении жесткого карантина. Об этом сообщила пресс-служба главы государства в понедельник.

Он отметил, что с момента снятия ограничений 11 мая в Казахстане количество случаев заражения коронавирусом увеличилось в семь раз.

"Во многом это связано с недостатками в работе ряда государственных органов. Надо отметить, что система госуправления на центральном и местном уровне не подготовилась к эффективному функционированию вне режима чрезвычайного положения. Межведомственная комиссия не справилась с поставленной перед ней задачей. Это надо признать. Министерство здравоохранения не смогло обеспечить координацию работы центральных и местных органов власти", - оценил текущую ситуацию президент Казахстана.

Режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса продлился в Казахстане с 16 марта по 11 мая, однако карантинные меры в различных регионах республики по-прежнему сохраняются. В последнее время на фоне ухудшения эпидемической ситуации власти ввели ряд дополнительных ограничений.

Увеличение коек

Токаев также поручил до конца июля на 50% увеличить количество инфекционных коек в стране, для подготовки ко второй волне пандемии.

"Поручаю до конца июля на 50% увеличить количество инфекционных коек, имея в виду наступление второй волны пандемии. Для этого регионам нужно использовать все резервы, в том числе частной и ведомственной медицины. Поручаю правительству в течение пяти дней решить вопрос обеспечения лекарственными препаратами", - сказал он в понедельник в ходе совещания по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Президент также особо отметил важность проводимой информационной работы государственных органов в борьбе с коронавирусом. По его словам, на первом этапе эта работа была организована неплохо, однако в последнее время складывается ощущение, что госорганы запустили эту работу.

"Акимы (главы администраций - прим. ТАСС), министры фактически закрылись от простого народа - не реагируют вовремя на жалобы и обращения граждан, в то время как многие люди уже впадают в отчаяние, не зная к кому обращаться. Из почти 40 тысяч вопросов, которые поступили на сайт www.coronavirus2020.kz, на данный момент даны ответы только на треть. В результате подобного отношения мы получаем новый всплеск инфодемии, поток откровенных фейков и дезинформации, которые еще сильнее осложняют нашу работу", - констатировал президент.

Кроме того, он поручил кардинально пересмотреть подходы в информационной работе, наладить регулярные брифинги ответственных лиц и обеспечить население прямой и качественной информацией по алгоритму действий в случае заболевания. "Почему нельзя на телеканалах организовать ежедневные передачи с консультациями врачей в прямом эфире, с прямыми вопросами и ответами? Необходимо довести до граждан протоколы, алгоритмы лечения. Дать разъяснение по лекарствам, по их приему", - подчеркнул Токаев.

Увеличение мощностей ПЦР-лабораторий

Токаев поручил правительству увеличить мощности лабораторий, проводящих ПЦР-тесты на коронавирус.

"Касым-Жомарт Токаев также поручил повысить эффективность лабораторных исследований, решить вопросы с бесперебойными поставками реагентов и расходных материалов, увеличить количество и мощности ПЦР-лабораторий", - говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Президент Казахстана отметил, что граждане справедливо жалуются на огромные очереди около лабораторий, несоблюдение в очередях санитарных норм. "Все это несет прямые риски заражения. Поэтому проводить ПЦР-тест следует строго по онлайн-записи или через сall-центр в целях предупреждения заражения и обеспечения централизованного распределения и учета. Крайне важно развернуть мобильные лаборатории для работы в очагах инфекции, особенно в сельской местности, и выделить средства на дальнейшее развитие мобильных служб", - подчеркнул Токаев.

Отказаться от лишних расходов

Токаев считает, что властям страны необходимо отказаться от ненужных расходов и все средства направить на борьбу с коронавирусом.

"Акимам (руководителям администраций - прим. ТАСС) и министрам поручено пересмотреть бюджеты и отказаться от всех ненужных трат - конференций, круглых столов, торжественных мероприятий, консалтинговых и PR-услуг. Эти деньги должны направляться на реальную борьбу с эпидемией", - сообщила пресс-служба президента.

По ее данным, глава государства отметил необходимость поддержания стабильности цен и доступности продуктов для населения, обеспечения занятости и экономической активности, развития цифровых технологий. "Планомерно и полноценно должен выполняться комплексный план по восстановлению экономического роста. Эти вопросы должны быть на особом контроле у каждого акима", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, Токаев призвал правительство наряду с принятием экстренных мер начать подготовку к длительной пандемии коронавируса. В этой связи поручено разработать национальный план по защите жизни и здоровья казахстанцев на среднесрочную перспективу.

"Да, это опасное заболевание, для лечения которого еще нет вакцины. Но при этом не стоит поддаваться панике и тем более допускать противоправные действия, оскорблять врачей и нарушать санитарный режим. Больные не должны впадать в тревогу и пессимизм. Наряду с лечением, хорошее физическое и духовное состояние человека способствуют его быстрому исцелению. Прошу придерживаться рекомендаций и требований министерства здравоохранения и санитарных врачей. Все наши усилия направлены на сохранение главного богатства нашей страны - жизни и здоровья граждан Республики Казахстан", - подчеркнул глава государства.

Режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса продлился в Казахстане с 16 марта по 11 мая, однако карантинные меры в различных регионах республики по-прежнему сохраняются. В последнее время на фоне ухудшения эпидемической ситуации власти ввели ряд дополнительных ограничений. На данный момент в стране подтверждены 21 327 случаев инфицирования коронавирусом, 13 008 пациентов выздоровели, 183 человека умерли.