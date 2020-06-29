Пассажирские перевозки на "Комете" по маршруту Севастополь - Ялта возобновятся 1 июля

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июня. /ТАСС/. Судно на подводных крыльях "Комета" начнет перевозить пассажиров между Севастополем и Ялтой с 1 июля, говорится в распространенном в понедельник сообщении компании "Морские скоростные пассажирские перевозки".

"Пассажирские перевозки на Комете по маршруту Севастополь - Ялта возобновляются с 1 июля. Продажа билетов начнется с 29 июня. В 2020 году Комета будет совершать два рейса ежедневно отправлением 08:00 из Севастополя и в 17:00 из Ялты. Стоимость билетов останется прежней: стандарт - 500 рублей, комфорт - 800 рублей, детский - 200 рублей, - говорится в сообщении.

Билеты будут продаваться в кассах Севастопольского и Ялтинского портов, а также на официальном сайте оператора перевозок. "Для удобства пассажиров мы доработали систему продаж, и теперь билеты всех тарифов можно приобрести на нашем сайте и через мобильное приложение "Комета". Кроме этого, на сайте и в приложении мы начали принимать все наиболее распространенные виды банковских карт. Уверен, наши пассажиры оценят это и станут более активно пользоваться электронными каналами продаж" - приводятся в сообщении слова гендиректора компании Алексея Сорокина.

В 2018 году "Комета" работала всего два месяца: август и сентябрь, было перевезено 22,2 тыс. пассажиров, загрузка судна составила 99%. В 2019 году "Комета" впервые работала четыре месяца: с 1 июня по конец сентября и перевезла 39 тыс. человек, что на 11% больше плана.

Первая "Комета" построена на заводе "Вымпел" в Рыбинске. Судно берет на борт 120 пассажиров, экипаж составляет пять человек. Благодаря использованию подводных крыльев его скорость достигает 35 узлов (около 65 км/ч). Судно может находиться до восьми часов в режиме автономного плавания. Всего, по данным концерна "Калашников", планируется строительство пяти судов такого типа.