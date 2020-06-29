Трансляцию "Основного выпускного" "ВКонтакте" посмотрели 16 млн человек

Пятичасовую трансляцию "Основного выпускного", которая прошла на платформе "ВКонтакте" 27 июня, посмотрели 16 млн пользователей. Об этом сообщила пресс-служба соцсети.

"За три дня видео собрало 28 миллионов просмотров. Также пользователи оставили 370 тысяч комментариев к трансляции и 180 тысяч отметок "Нравится", - говорится в сообщении.

На празднике выступили Баста, Тима Белорусских, Ramil’, Тимати, Zivert, JONY, HammAli & Navai и NILETTO. Некоторым выпускникам удалось лично пообщаться с артистами и ведущими с помощью видеозвонков "ВКонтакте" и получить призы. Школьников также поздравили Андрей Кончаловский, Герман Греф, Тимур Бекмамбетов, Тина Канделаки, Эвелина Хромченко, Елена Летучая, Маргарита Мамун, Дмитрий Глуховский, министр просвещения Сергей Кравцов и многие другие.