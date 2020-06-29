Новгородские волонтеры получили медали за вклад в организацию акции #МыВместе

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 29 июня. /ТАСС/. Медали "За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе" получили 35 волонтеров в Новгородской области, передает корреспондент ТАСС с церемонии в понедельник.

"Вы достойные граждане нашей страны, Новгородская область вами гордится, спасибо вам. Я очень рад тому, что у меня есть такая возможность вручить вам государственные награды, поздравляю вас", - сказал в ходе открытия торжественной церемонии губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Всероссийская акция #МыВместе для помощи пожилым и людям, оказавшимся в трудной ситуации из-за пандемии коронавируса, началась в Новгородской области с середины марта. Как сообщил журналистам руководитель волонтерского штаба акции в регионе Илья Грохотов, удалось оказать помощь по 2 200 обращениям. "[Такими результатами] мы и довольны, и нет одновременно, потому что понятно, что гораздо большему количеству людей нужна помощь, но не все обращаются, многие стеснялись. Зря, потому что ребята готовы помочь всем, основные направления нашей работы были доставка продуктов, доставка лекарств, бытовые запросы граждан", - сказал Грохотов.

Помимо волонтеров, к акции в Новгородской области присоединились и представители малого и среднего бизнеса. Собственник одного из новгородских кафе Александр Бутов организовал около 300 бесплатных обедов для детей из малоимущих семей. "Мы обратились через соцсети к предпринимателям, гражданам Новгорода: кто-то помог деньгами, кто-то помог продуктами. Вот так с миру по нитке и помогли. Мы кормили детей, организовали ежедневное питание, обеды. Мы готовили, а волонтеры приезжали, развозили по районам", - сказал Бутов ТАСС.

В июне президент РФ Владимир Путин учредил памятную медаль "За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе". В Новгородской области к этой акции с середины марта присоединились около 360 волонтеров, а также представители бизнеса, которые организовывали бесплатные обеды для медиков, малоимущих граждан, несмотря на то, что сами оказались в сложном положении из-за ограничительных мер.