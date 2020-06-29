Прокуратура назвала ошибкой данные о покупке автомобиля супругом замглавы мэра Оренбурга

ОРЕНБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Сведения о продаже и покупке автомобиля супругом заместителя главы Оренбурга по вопросам ЖКХ и транспорта, которых не оказалось в декларации чиновницы, не соответствуют действительности. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой прокуратуры Оренбургской области.

Ранее прокуратура Оренбурга внесла представление в адрес главы города в связи с неполными и недостоверными сведениями о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в декларациях заместителей мэра по социальным вопросам и вопросам ЖКХ и транспорта. Часть претензий оказалась ошибочной.

"Сегодня, 29 июня 2020 года, на сайте прокуратуры Оренбургской области размещено сообщение о нарушениях, допущенных заместителем главы города Оренбурга по вопросам ЖКХ и транспорта. В частности, сообщалось, что указанное должностное лицо не отразило доход супруга от продажи автомобиля и не представило сведения о зарегистрированном праве на новый автомобиль. Данная информация не соответствует действительности, указана ошибочно. Персональные данные супруга заместителя главы города Оренбурга, полученные в ходе проверки, полностью совпали с персональными данными другого лица. В связи с этим органы прокуратуры приносят заместителю главы города Оренбурга по вопросам ЖКХ и транспорта официальное извинение", - сказано в сообщении.

В пресс-службе прокуратуры области уточнили, что иные факты нарушений антикоррупционных требований со стороны чиновников администрации Оренбурга станут предметом обсуждения при рассмотрении представления прокуратуры.

В видеообращении на личной странице в социальной сети Facebook Татьяна Малышева ранее сообщила, что проверка распространенной прокуратурой информации еще не проводилась. По ее мнению, могла произойти ошибка в базе данных или сыграл роль человеческий фактор.