Что такое "умные" счетчики воды и электричества и зачем им нужен интернет

Переход на "умные" счетчики запланирован в госпрограмме "Цифровая экономика", принятой в 2017 году (подробнее об этой программе мы писали здесь).

Предполагается, что в домах и квартирах появятся смарт-приборы, которые позволят россиянам не переписывать и не передавать вручную, сколько они потратили воды и электричества. Эти приборы автоматически будут передавать цифры управляющим компаниям (УК) или ресурсоснабжающим организациям (водоканал, теплосети и пр.).

Изменения начнутся с "умных" счетчиков, которые следят за расходом электроэнергии. Вам ничего самостоятельно покупать и менять не нужно. Закон предполагает, что с 1 июля 2020 года обязанности учета расхода электроэнергии в многоквартирных домах будут возлагаться на гарантирующих поставщиков (основные энергосбытовые компании регионов), а для остальных потребителей — на электросетевые компании.

Переход на смарт-приборы не будет массовым и одномоментным. Внедрять такие приборы будут для начала по мере выхода из строя и поломки старых. В новых многоквартирных домах, которые будут введены в эксплуатацию после 1 января 2021 года, застройщики обязаны ставить "умные" счетчики. А обязанности в установке смарт-счетчиков для ресурсоснабжающих и сетевых организаций наступят с 1 января 2022 года. Минэнерго России предлагало ввести штрафы для поставщиков электроэнергии, которые с 2023 года не обеспечат "умными" счетчиками многоквартирные дома. То есть все россияне должны перейти на новую систему передачи данных примерно через три года.