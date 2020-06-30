Что такое "умные" счетчики воды и электричества и зачем им нужен интернет

С 1 июля 2020 года в России вступает в силу закон о массовом переходе на интеллектуальные системы учета электроэнергии в частных и многоквартирных домах. Эти системы включают в себя установку "умных" счетчиков — таких, что удаленно передают показания, и датчиков, которые контролируют работу электросетей. Рассказываем, что такое "умные" счетчики, кто должен их устанавливать и когда они появятся в каждом доме.
Что происходит? Мне нужно поменять счетчики дома?
Переход на "умные" счетчики запланирован в госпрограмме "Цифровая экономика", принятой в 2017 году (подробнее об этой программе мы писали здесь).
Предполагается, что в домах и квартирах появятся смарт-приборы, которые позволят россиянам не переписывать и не передавать вручную, сколько они потратили воды и электричества. Эти приборы автоматически будут передавать цифры управляющим компаниям (УК) или ресурсоснабжающим организациям (водоканал, теплосети и пр.).
Изменения начнутся с "умных" счетчиков, которые следят за расходом электроэнергии. Вам ничего самостоятельно покупать и менять не нужно. Закон предполагает, что с 1 июля 2020 года обязанности учета расхода электроэнергии в многоквартирных домах будут возлагаться на гарантирующих поставщиков (основные энергосбытовые компании регионов), а для остальных потребителей — на электросетевые компании.
Переход на смарт-приборы не будет массовым и одномоментным. Внедрять такие приборы будут для начала по мере выхода из строя и поломки старых. В новых многоквартирных домах, которые будут введены в эксплуатацию после 1 января 2021 года, застройщики обязаны ставить "умные" счетчики. А обязанности в установке смарт-счетчиков для ресурсоснабжающих и сетевых организаций наступят с 1 января 2022 года. Минэнерго России предлагало ввести штрафы для поставщиков электроэнергии, которые с 2023 года не обеспечат "умными" счетчиками многоквартирные дома. То есть все россияне должны перейти на новую систему передачи данных примерно через три года.
А сейчас в российских домах уже есть "умные" счетчики?
Застройщики и управляющие компании ранее внедряли смарт-приборы, но в основном только на общедомовых территориях: в подъездах, лифтах, на лестничных клетках.
Установить "умные" счетчики в квартиры было труднее юридически и технически, пока такие проекты в стране малочисленны. Есть экспериментальные проекты. Например, в некоторых районах Москвы есть проект "Умные" счетчики", в рамках которого заменили обычные приборы на Wi-Fi-девайсы.
Смарт-приборы в жилых комплексах обычно тестируют крупные застройщики. Или же такие системы "пилотируются" в инноградах — как Иннополис в Татарстане.
Как работают эти приборы?
Они, например, оснащены радиомодулями LPWAN-связи — беспроводной сети дальнего радиуса действия. Технология позволяет создать систему, в которой одна станция собирает данные с сотен тысяч датчиков в радиусе 10 км. Счета формируются в интернет-приложении или личном кабинете. Собственники квартир тоже могут отслеживать все показатели в том же приложении.
Эти счетчики нужны только для удобства потребителей?
Нет, это нововведение принесет больше пользы бизнесу. По данным УК, около 30% собственников сообщают показатели с опозданием либо не подают показания вовсе. Злостных неплательщиков (имеют большие долги по счетам) или мошенников (например, ставят магнит на счетчик воды и так останавливают подсчет) среди жителей среднестатистического дома не более 5%. Большинство просто забывает вовремя опустить бумажку с цифрами в ящик или внести в форму на сайте.
Тогда управляющая компания начисляет "коммуналку" по нормативам, но бывает так, что нормативы ниже, чем реальное потребление. Допустим, в квартире зарегистрирована одна пенсионерка, а живет семья с детьми. Они платят, скажем, за пять кубов воды, а потребляют 15–20. В итоге управляющая компания собирает меньше денег, чем от нее в итоге требует ресурсоснабжающая организация.
А я по желанию могу поменять обычные счетчики на "умные" приборы? И сколько это стоит?
Да, в Москве можно обратиться за этим в компанию, которая прошла интеграцию с городскими информационными системами (список таких компаний вы найдете на сайте mos.ru).
Но вопросы по массовой установке приборов в многоквартирном доме или районе решаются на уровне управляющей компании, ресурсоснабжающих организаций и фирм, поставляющих смарт-счетчики.
Стоимость смарт-приборов, кстати, не выше или не намного выше, чем цена приборов старого поколения. Смарт-счетчик на воду обходится примерно в 1,5 тыс. рублей, на электричество — в 3,5 тыс. рублей.
Предполагается, что в следующем году застройщики, которые зачастую владеют своей управляющей компанией, будут сдавать квартиры с "умными" приборами, установленными за свой счет. А в старых домах замена счетчиков, вероятно, будет проводиться за счет денег, собранных от собственников в фонд капитального ремонта.
Анастасия Степанова