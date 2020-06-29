Из Думы направили в Минздрав запрос о поставках иммуноглобулина от клещевого энцефалита

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич ("Единая Россия") в понедельник обратился к главе Минздрава Михаилу Мурашко с просьбой проинформировать депутатов о мерах, которые предпринимает министерство в связи с данными о срывах поставок иммуноглобулина против клещевого энцефалита.

"В последние дни в СМИ распространяется противоречивая информация о массовом срыве поставок иммуноглобулина против клещевого энцефалита - острого инфекционного вирусного заболевания с преимущественным поражением центральной нервной системы. Учитывая вышеизложенное, а также серьезный общественный резонанс, прошу вас, глубокоуважаемый Михаил Альбертович, проинформировать о том, какие меры предпринимаются для решения данной проблемы", - отмечается в запросе, который имеется в распоряжении ТАСС.

Менделевич приводит данные Роспотребнадзора, который по итогам эпидемического сезона 2019 года зафиксировал более 550 тыс. случаев обращений граждан к врачам из-за укусов клещей. "При этом последствия укусов могут быть достаточно серьезные: вплоть до нарушений здоровья, приводящих к инвалидности и смерти", - отмечает депутат в тексте запроса.

"Ситуация срочная, если опасения, опубликованные в СМИ, действительно подтвердятся, то она требует оперативного вмешательства со стороны Минздрава и принятия конкретных управленческих решений. На кону - человеческие жизни, цена ошибки слишком высока. Поэтому надо как можно быстрее разобраться в этом вопросе", - подчеркнул Менделевич в разговоре с ТАСС.