Замгубернатора Вологодской области ушел на самоизоляцию после выявления коронавируса

"В выходные стало известно о заболевании заместителя губернатора Михаила Глазкова. Он ушел на режим жесткой самоизоляции. Отрасли, которые он курирует, продолжают работать в обычном режиме", - сообщил Кувшинников на оперативном совещании областного правительства.

ВОЛОГДА, 29 июня. /ТАСС/. Заместитель губернатора Вологодской области Михаил Глазков ушел на самоизоляцию после выявления у него коронавируса. Курируемые им отрасли продолжают работать в обычном режиме, сообщил в понедельник губернатор области Олег Кувшинников.

Как сообщил сам Глазков, никаких симптомов, характерных для ОРВИ, у него не проявлялось на прошлой неделе, а в воскресенье утром понял, что отсутствует обоняние. "Вспомнил, что это один из основных очевидных признаков COVID-19, позвонил медикам, посоветовали сдать тест, сдал, и сегодня утром, к сожалению, узнал о положительном результате. Поэтому ушел на самоизоляцию, самочувствие нормальное, готов продолжать работу в удаленном режиме", - сказал замгубернатора, подключившись к совещанию по видеосвязи из дома.

Губернатор пожелал скорейшего выздоровления Глазкову и членам его семьи, которые тоже оказались инфицированы, в том числе ребенок.

По информации руководителя региона, на 29 июня в Вологодской области выявили 1586 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 21 случай. В Вологде насчитывается 559 заразившихся, в Череповце - 346, остальные 681 - в 23 районах области.

"Коэффициент распространения инфекции составляет 0,98, поэтому, к сожалению, он не дает возможность приступить к снятию ограничений третьего этапа. Десять пациентов - "тяжелые", один на аппарате искусственной вентиляции легких, пять - на кислородотерапии, 101 человек находится в средней степени тяжести. Выздоровели 1154 человек, 3648 - под контролем медиков, продолжаем отслеживать все цепочки заболевания", - сообщил глава региона.