В ОП рассказали о более 130 нарушениях золотого стандарта при наблюдении за голосованием

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Более 130 нарушений золотого стандарта по общественному наблюдению за голосованием по поправкам к конституции выявили с 25 июня наблюдатели по всей стране. Об этом сообщила в понедельник секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева на брифинге в ситуационном центре палаты.

"Наши волонтеры ситуационного центра связались с более чем 16 тыс. общественных наблюдателей в разных регионах. Зафиксировано 131 сообщение о том, что золотой стандарт не соблюдается", - сказала Михеева.

В ОП напомнили, что золотой стандарт предусматривает более жесткие требования к наблюдению, чем нормативные документы об организации голосования.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Это сделано для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования будут открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.

Помимо голосования до основного дня, предусмотрено голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель".