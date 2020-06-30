Что изменится в жизни россиян с июля 2020 года

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в июле 2020 года и коснутся многих россиян. Учет электроэнергии 1 июля вступает в силу закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии в частных и многоквартирных домах. Системы включают в себя установку "умных" счетчиков, которые автоматически передают показания. Покупать самостоятельно их не нужно. Обязанности учета расхода электроэнергии возлагаются на энергосбытовые и электросетевые компании. Внедрять приборы будут по мере выхода из строя старых. В новых многоквартирных домах, которые будут введены в эксплуатацию после 1 января 2021 года, застройщики обязаны ставить "умные" счетчики. Минэнерго России предлагало ввести штрафы для поставщиков электроэнергии, которые с 2023 года не обеспечат "умными" счетчиками многоквартирные дома. То есть все россияне должны перейти на новую систему передачи данных примерно через три года.

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Режим самозанятых по всей стране С 1 июля любой российский регион по собственному желанию может вводить специальный налоговый режим для самозанятых. Ранее он в порядке эксперимента работал в 23 субъектах РФ. Кроме того, предприниматели смогут получить статус самозанятого не с 18, а с 16 лет — начинающие бизнесмены получат дополнительные налоговые льготы, а именно налоговый капитал в размере одного МРОТ. Окончание действия временных правил С 1 июля перестает действовать ряд мер и временных правил, введенных из-за пандемии: • Заканчивается время продления работы карт Банка России с истекшим сроком действия. • Истекает срок подачи сведений о доходе за 2018 год в ФНС России для внесения в реестр субъектов МСП. • Истекает срок действия временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина. • Истекает срок, в течение которого были установлены особенности выплаты пенсий и иных социальных выплат лицам, постоянно проживающим за пределами РФ. Индексация пенсий опекунов С 1 июля пенсии и фиксированные выплаты опекунов или попечителей по возмездному договору будут ежегодно индексировать. Ранее такие пенсионеры попадали в категорию работающих: их вознаграждение приравнивалось к получению дохода, поэтому они не могли рассчитывать на индексацию.

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Упрощение подтверждения инвалидности С 1 июля при обращении за соцподдержкой и госуслугами людям с ограниченными возможностями не нужно будет каждый раз подтверждать свой статус справкой. Также они смогут бесплатно пользоваться местами для парковки за пределами своего региона. Раньше для этого нужно было получать отдельное разрешение. С 1 июля бесплатная парковка разрешена людям с третьей группой инвалидности, имеющим ограничения к самостоятельному передвижению, а также получившим до июля 2020 года опознавательный знак "Инвалид". Его с 1 июля выдавать перестанут. Теперь инвалиду или водителю, который его перевозит, нужно зарегистрировать машину в Федеральном реестре инвалидов. Сделать это можно, подав заявление в Пенсионный фонд. Индексирование тарифов ЖКХ 1 июля тарифы за жилищно-коммунальные услуги проиндексируют. Наибольший рост ожидается в Чечне (6,5%), наименьший — в Ненецком автономном округе (2,4%). В Москве тарифы вырастут на 5%. Защита от коллекторов С 1 июля кредиторы, являющиеся юридическими лицами, обязаны размещать сведения о привлечении коллекторов к работе с физическими лицами в специальном реестре. Данные необходимо размещать в течение 30 рабочих дней с даты привлечения коллектора. Маркировка лекарств и обуви

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