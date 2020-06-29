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Пандемия коронавируса нового типа
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Глава ВОЗ заявил, что пандемия коронавируса в мире ускоряется

По словам Тедроса Аданома Гебрейесуса, пандемия "даже не приблизилась к завершению"
Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус EPA-EFE/SALVATORE DI NOLFI
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Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус
© EPA-EFE/SALVATORE DI NOLFI

ЖЕНЕВА, 29 июня. /ТАСС/. Завершение пандемии коронавируса пока не просматривается, заболеваемость ускоряется. Об этом заявил в понедельник на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

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"У вируса имеется все еще большое пространство для продвижения", - сказал он. "Суровая реальность состоит в том, что пандемия пока даже не приблизилась к завершению, - отметил гендиректор. - Хотя многие страны достигли в целом прогресса, пандемия ускоряется".

Глава ВОЗ сообщил, что на текущей неделе будет проведено совещание экспертов для оценки прогресса в исследованиях и для выработки приоритетов в противодействии вызываемому коронавирусом заболеванию COVID-19 на новом этапе.

"На этой неделе мы созовем вторую встречу для оценки прогресса в исследованиях и разработке [средств борьбы с коронавирусом], а также рассмотрения приоритетов исследования для нового этапа пандемии", - сказал он. Тедрос Аданом Гебрейесус напомнил, что 30 июня исполняется шесть месяцев после получения в ВОЗ первых сообщений о вспышке инфекции. Эта дата совпала с "достижением уровня в 10 млн заразившихся коронавирусом и 500 тыс. смертей".

Анализируя итоги шести месяцев борьбы с пандемией гендиректор обратил внимание как на проявления в мире "солидарности и доброты", так и на такие негативные явления, как "стигматизация, дезинформация и политизация пандемии".

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