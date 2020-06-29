Путин подписал указ о посмертном награждении орденом Пирогова волонтера Анурьевой

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении волонтера из Ульяновской области Светланы Анурьевой, которая до последнего дня своей жизни помогала людям в условиях распространения пандемии. Об этом сообщает в понедельник официальный сайт Кремля.

Девушка, которой было 19 лет, награждена "за самоотверженность, проявленную в борьбе с коронавирусной инфекцией".

С просьбой посмертно наградить Анурьеву, которая, несмотря на рак, помогала нуждающимся, к главе государства 26 июня обратились участники акции "Мы вместе". Тогда Путин заявил, что обязательно сделает это, а также заверил, что труд всех, кто внес существенный вклад в такого рода работу, будет отмечен.

Недавно учрежденным Путиным орденом Пирогова награждаются граждане РФ за заслуги в борьбе с эпидемиями, за самоотверженность при оказании медпомощи в условиях ЧС, военных действий, за заслуги в области практической медицинской деятельности, за вклад в укрепление общественного здоровья, в том числе предупреждение возникновения и развития инфекционных и неинфекционных заболеваний, за разработку инновационных методов лечения и лекарственных средств. Ордена также будут удостоены граждане за личные заслуги в подготовке квалифицированных медицинских кадров, за вклад в организацию оказания скорой медпомощи, высококвалифицированного стационарного ухода за пациентами, а также за особые личные заслуги в осуществлении благотворительной деятельности по поддержке хосписов, госпиталей, больниц. Кроме того, орден вручается за заслуги в развитии добровольческой деятельности, сохранении и приумножении традиций милосердия, за безвозмездную помощь людям. Награждение орденом Пирогова может быть произведено посмертно.