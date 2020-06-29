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Пандемия коронавируса нового типа

ВОЗ направит экспертов в Китай для изучения происхождения коронавируса

Они прибудут на следующей неделе

ЖЕНЕВА, 29 июня. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направит на будущей неделе группу экспертов в Китай для выяснения происхождения коронавируса.

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Об этом заявил в понедельник на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Мы можем лучше бороться с этим вирусом, когда знаем все он нем, включая то, как он начал распространяться, и мы направим команду на будущей неделе в Китай для работы над этим", - сказал он.

Гендиректор выразил надежду на то, что эта работа "приведет к пониманию того, как вирус начал распространение, и что мы можем сделать для подготовки [к вспышкам болезней] в будущем".

Теги
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