ВОЗ направит экспертов в Китай для изучения происхождения коронавируса

Об этом заявил в понедельник на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Мы можем лучше бороться с этим вирусом, когда знаем все он нем, включая то, как он начал распространяться, и мы направим команду на будущей неделе в Китай для работы над этим", - сказал он.

Гендиректор выразил надежду на то, что эта работа "приведет к пониманию того, как вирус начал распространение, и что мы можем сделать для подготовки [к вспышкам болезней] в будущем".