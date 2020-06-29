Ведомствам Абхазии поручили проработать вопрос открытия турсезона с 15 июля

СУХУМ, 29 июня. /ТАСС/. Штаб по защите населения от коронавируса поручил министерствам и ведомствам Абхазии проработать вопрос открытия туристического сезона в республике с 15 июля. Об этом сообщил на заседании штаба в понедельник премьер-министр страны Александр Анкваб.

"Штаб поручает соответствующим министерствам и ведомствам проработать вопрос о возможности открытия туристического сезона с 15 июля, обсудив связанные с этим вопросы с российскими структурами, и принять окончательное решение по этому поводу, в зависимости от той эпидемиологической обстановки, которая будет, в частности, в Сочинском регионе и других регионах РФ, потому что турист, отдыхающий к нам едет на 100% из России. Если за эти две недели мы сможем грамотно выстроить работу, получить объективную информацию и поддержку от российских коллег, тогда будем считать, что сегодняшнее заседание штаба, которое длилось около трех часов, было удачным", - сказал Анкваб.

По словам главы правительства, власти республики осознают, что гражданам "очень непросто, прошедшее время нанесло серьезный урон экономике, финансово-денежному обращению, товаропотоку". "Мы готовы и сегодня открыть границу, если все хорошо, если это решение не нанесет вред стране, не нанесет вред нашим гражданам. Мы из этой ситуации вышли практически с наименьшими потерями на сегодняшний день, но неправильные действия в будущем могут нанести непоправимый ущерб <…> Мы доложим о нашем общем решении президенту [Аслану Бжании], если он поддержит, тогда будет подписан соответствующий документ", - сказал премьер-министр. Он подчеркнул, что службам, которые будут работать на границе, в случае возобновления курортного сезона с 15 июля, "будет непросто, поскольку будут большие нагрузки".

Анкваб также сказал, что поддерживает предложение о начале с 1 июля работы детских садов, остановленную с марта месяца на фоне пандемии, при том, что "придется изыскивать дополнительные средства, чтобы завести эту систему".

С начала пандемии в республике выявлено 38 случаев заражения коронавирусом, подавляющее большинство заразившихся - абхазские курсанты российских военных вузов, вернувшиеся домой на каникулы. Все они находились в двухнедельной обсервации в сухумском доме отдыха "Айтар", откуда и были госпитализированы. Из заразившихся один человек - женщина 1925 года рождения - умерла в апреле от осложнений, 33 человека выздоровели, четверо находятся в стационаре.

В связи с пандемией до 1 июля на границе Абхазии с РФ действуют ограничения на въезд иностранцев и лиц без гражданства, за исключением дипломатов и российских военных, а также водителей, осуществляющих международные грузовые перевозки. Граница с Грузией закрыта с 14 марта. Периодически власти Абхазии предоставляют гуманитарный коридор для возвращения домой жителей республики, находящихся в Грузии на лечении или у родственников.