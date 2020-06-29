Рейс из Сочи в Москву задержали по техническим причинам

СОЧИ, 29 июня. /ТАСС/. Рейс авиакомпании "Победа" из Сочи в Москву задержан на три часа, Южная транспортная прокуратура начала проверку. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ведомства в понедельник.

"Южная транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения прав пассажиров и законодательства о безопасности полетов по факту задержки 29 июня рейса Сочи - Москва авиакомпании ООО "Авиакомпания Победа". Результаты проверки находятся на контроле Южной транспортной прокуратуры", - сообщили в пресс-службе.

Рейс задержан на три часа. Причиной стали технические неполадки, уточнил источник в правоохранительных органах региона.

В пресс-службе авиакомпании пояснили, что причиной задержки также стало то, что некоторые пассажиры отказались от вылета. "Сегодня в аэропорту Сочи перед вылетом обнаружили царапину на самолете и пока технический состав осматривал характер повреждений, несколько клиентов отказались от вылета. Если человек отказался от вылета, то должен прийти сотрудник службы безопасности, должны снять его багаж и все досмотреть. Пока снимали часть отказавшихся клиентов, обнаружились еще люди, которые тоже отказались от полета, все это привело к задержке", - сообщили в пресс-службе.

Время задержки рейса составило 2 часа 39 минут, уточнили ТАСС в пресс-службе аэропорта Сочи. Рейс вылетел в 10 часов по московскому времени. Из 180 пассажиров, зарегистрированных на рейс, далее полет продолжили 156 человек. Самолет благополучно приземлился во Внуково, добавили в пресс-службе.